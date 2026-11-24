Zelenszkij részletesen bejelentette, miről állapodott meg Magyar Péterrel: Magyarország gázt és dízelt küld Ukrajnába, használatba veszi Kijev gáztárolóit – "Köszönöm a miniszterelnöknek"
Energetikai, kereskedelmi és közlekedési együttműködésről is tárgyalt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij az ukrán elnök beszámolója szerint. A találkozón a gáz- és dízelszállítások, a magyar vállalatok ukrajnai gáztároló-használata, valamint új vasúti összeköttetések is napirendre kerültek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Magyar Péterrel folytatott ungvári tárgyalás után a Telegramon számolt be arról, hogy több fontos gazdasági és infrastrukturális kérdésben is konkrét megállapodások születtek. Az együttműködés egyik kiemelt területe az energetika lehet:
a felek az Ukrajnába irányuló gáz- és dízelszállításokról, valamint a magyar vállalatok ukrán gáztárolókhoz való szélesebb hozzáféréséről is egyeztettek.
Az ukrán államfő szerint a találkozó kifejezetten érdemi volt, és számos olyan területet azonosítottak, amelyen a két ország kölcsönösen erősítheti egymást. A kereskedelmi kapcsolatok mellett az energiaellátás és a humanitárius támogatás is napirendre került. Zelenszkij közlése szerint a tárgyaláson valamennyi fontos kérdést áttekintették, a megállapodások végrehajtására pedig mindkét fél kijelölte a feladatokat.
A gáztárolók használata különösen érdekes eleme az együttműködésnek. A magyar vállalatok nagyobb szerepvállalása az ukrán tárolókapacitások igénybevételében új lehetőséget jelenthet a két ország energetikai kapcsolatában. Az ukrán elnök ugyanakkor nem közölt részleteket arról, hogy mekkora mennyiségű földgáz szállításáról, milyen feltételekről vagy milyen időzítésről tárgyaltak.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztésében is közös terveket fogalmaztak meg. A meglévő határátkelőhelyek korszerűsítése mellett új átkelők létesítése is szóba került. Emellett közvetlen vasúti összeköttetéseket alakítanának ki Magyarország és Ukrajna között olyan útvonalakon is, amelyeken jelenleg nincs közvetlen járat. Ezek a fejlesztések a személyforgalom és a gazdasági kapcsolatok szempontjából egyaránt jelentősek lehetnek, a konkrét útvonalakról és a beruházások ütemezéséről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.
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Az ukrán elnök külön kitért a humanitárius aknamentesítésre is. A tárgyaláson arról egyeztettek, hogy Magyarország miként bővíthetné részvételét az aknamentesítéssel foglalkozó nemzetközi koalícióban. Zelenszkij szerint ezen a területen is konkrét megállapodások születtek.
A csapatok már megkapták a feladatot, hogy saját hatáskörükben kezdjék meg a végrehajtás előkészítését, és minél gyorsabban haladjanak a megvalósítással. Zelenszkij ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen vállalásokat tesz Magyarország az egyes együttműködési területeken.
A gazdasági tárgyalások egy olyan találkozó keretében zajlottak, amelynek a kárpátaljai magyar közösség helyzete is fontos része volt. Magyar Péter ungvári látogatására a magyar delegáció egymilliárd forint értékű humanitárius adománnyal érkezett. A támogatás betegfigyelő monitorokat, gyógyszereket, energetikai eszközöket és járműveket is tartalmazott.
A magyar kormányfő bejelentette a kárpátaljai magyarságnak szánt rendkívüli, egymilliárd forintos támogatást, valamint a Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alap létrehozását is.
Az alap a magyar kisebbség egészségügyi ellátását, oktatását, kultúráját és közösségi megmaradását segítené.
A kisebbségi jogok ügyében már korábban is történt előrelépés. Október 12-én az ukrán parlament elfogadta az oktatási törvény módosítását, amelyet Zelenszkij még aznap aláírt. A változtatás szélesebb lehetőséget biztosít a kárpátaljai magyar diákoknak az anyanyelvük használatára az iskolákban, miközben az oktatás államnyelve továbbra is az ukrán marad. A két kormány emellett tíz pontban állapodott meg a magyar kisebbség nyelvhasználati és oktatási jogainak rendezéséről.
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a találkozó előtt a háborúban elesett katonák ungvári sírjainál rótta le tiszteletét, majd megkoszorúzták az emlékművet. Az ukrán elnök a tárgyalások után megköszönte a magyar miniszterelnök látogatását és támogatását, valamint azt, hogy Magyarország elítélte az orosz agressziót.
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A magyar kormányfő Ukrajnában tárgyal. Magyar Péter azért utazott Kárpátaljára, hogy személyesen egyeztessen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A delegáció nem érkezett üres kézzel, egy nagy értékű humanitárius adományt szállítottak a szomszéd országba. A találkozó során a kárpátaljai magyar kisebbséget érintő fontos kérdésekről is szó esett.