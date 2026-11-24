Energetikai, kereskedelmi és közlekedési együttműködésről is tárgyalt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij az ukrán elnök beszámolója szerint. A találkozón a gáz- és dízelszállítások, a magyar vállalatok ukrajnai gáztároló-használata, valamint új vasúti összeköttetések is napirendre kerültek.

Zelenszkij szerint konkrét megállapodások születtek Magyar Péterrel, több területen indulhat együttműködés / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Magyar Péterrel folytatott ungvári tárgyalás után a Telegramon számolt be arról, hogy több fontos gazdasági és infrastrukturális kérdésben is konkrét megállapodások születtek. Az együttműködés egyik kiemelt területe az energetika lehet:

a felek az Ukrajnába irányuló gáz- és dízelszállításokról, valamint a magyar vállalatok ukrán gáztárolókhoz való szélesebb hozzáféréséről is egyeztettek.

Az ukrán államfő szerint a találkozó kifejezetten érdemi volt, és számos olyan területet azonosítottak, amelyen a két ország kölcsönösen erősítheti egymást. A kereskedelmi kapcsolatok mellett az energiaellátás és a humanitárius támogatás is napirendre került. Zelenszkij közlése szerint a tárgyaláson valamennyi fontos kérdést áttekintették, a megállapodások végrehajtására pedig mindkét fél kijelölte a feladatokat.

A gáztárolók használata különösen érdekes eleme az együttműködésnek. A magyar vállalatok nagyobb szerepvállalása az ukrán tárolókapacitások igénybevételében új lehetőséget jelenthet a két ország energetikai kapcsolatában. Az ukrán elnök ugyanakkor nem közölt részleteket arról, hogy mekkora mennyiségű földgáz szállításáról, milyen feltételekről vagy milyen időzítésről tárgyaltak.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésében is közös terveket fogalmaztak meg. A meglévő határátkelőhelyek korszerűsítése mellett új átkelők létesítése is szóba került. Emellett közvetlen vasúti összeköttetéseket alakítanának ki Magyarország és Ukrajna között olyan útvonalakon is, amelyeken jelenleg nincs közvetlen járat. Ezek a fejlesztések a személyforgalom és a gazdasági kapcsolatok szempontjából egyaránt jelentősek lehetnek, a konkrét útvonalakról és a beruházások ütemezéséről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.