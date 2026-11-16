Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij újabb találkozóját készíti elő a magyar és az ukrán külügyminisztérium, miután a két vezető a múlt héten Dublinban tárgyalt egymással. A csúcstalálkozót november végéig tarthatják meg, az előkészületekről Anita Orbán és ukrán kollégája Brüsszelben egyeztetett.

Brüsszelben készítették elő Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij következő találkozóját / Fotó: AFP

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij november végéig ismét találkozhat, a két ország külügyminisztériuma már a következő csúcstalálkozó előkészítésén dolgozik. Anita Orbán magyar külügyminiszter és Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter Brüsszelben, az Európai Unió külügyi tanácsának ülése alkalmával egyeztetett a találkozóról.

A két ország vezetője a múlt héten Dublinban már tárgyalt egymással. A megbeszélés után most a külügyminiszterek folytatták az egyeztetéseket, és áttekintették, hogyan lehet továbbfejleszteni a magyar–ukrán kapcsolatokat. Szibiga az X közösségi oldalon azt írta, hogy a felek ki akarják használni a kétoldalú viszonyban kialakult kedvező lendületet.

Zelenszkij hosszú listával érkezne a találkozóra

A brüsszeli tárgyaláson a következő vezetői találkozó megszervezése mellett a kétoldalú együttműködés konkrét területeiről is szó esett. Napirendre került az infrastruktúra fejlesztése, a közlekedési összeköttetések javítása, a kereskedelem és az energetika. A külügyminiszterek emellett a kisebbségi jogokról, a regionális biztonságról és Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is tárgyaltak.

A felsorolt kérdések a két ország kapcsolatának több fontos területét érintik. A gazdasági együttműködés bővítése mellett a közlekedési kapcsolatok fejlesztése is szóba került, miközben a kisebbségi jogok és Ukrajna uniós integrációja továbbra is a diplomáciai párbeszéd fontos témái.

Szibiga nem közölt részleteket arról, hogy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij következő találkozóján milyen konkrét megállapodások születhetnek. Azt viszont hangsúlyozta, hogy olyan közös projekteken dolgoznak, amelyek mindkét ország számára előnyösek lehetnek.

December 3-án Magyarország és Ukrajna a diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulóját ünnepli. Az ukrán külügyminiszter szerint a felek arra törekednek, hogy az együttműködés kézzelfogható, kölcsönösen előnyös kezdeményezésekben is megjelenjen.