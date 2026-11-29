Ukrajna az elmúlt években rendkívül sikeresen építette nemzetközi kapcsolatait, az utóbbi időszak diplomáciai konfliktusai azonban hosszabb távon alááshatják az ország támogatottságát – írta Facebook-bejegyzésében Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus igazgatója. A külpolitikai elemző szerint Volodimir Zelenszkij sorra nehéz helyzetbe hozza legfontosabb támogatóit, legutóbb éppen Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel került konfliktusba.

Zelenszkij a tűzzel játszik: Ukrajna sorra magára haragítja legfontosabb szövetségeseit – most éppen Melonival rúgta össze a port / Fotó: Marco Iacobucci Epp

November 22-én az ukrán erők két orosz hajót támadtak meg Líbia partjainál, az egyik hadihajó, a Merkurij elsüllyedt. Bendarzsevszkij katonai szempontból sikeresnek, diplomáciai értelemben azonban katasztrofálisnak nevezte az akciót. Líbia ugyanis Olaszország számára kiemelt jelentőségű térség, ahol Róma energetikai, migrációs és biztonságpolitikai érdekei összefonódnak.

Zelenszkij az egyik legfontosabb szövetségesét hozta nehéz helyzetbe

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Giorgia Meloni telefonon vonta kérdőre Volodimir Zelenszkijt. Rómában attól tartanak, hogy egy esetleges orosz megtorlás az Eni olaj- és gázipari érdekeltségeit is veszélybe sodorhatja. Az olasz energiaellátás szempontjából sem mellékes a konfliktus: a líbiai földgáz a Greenstream vezetéken keresztül közvetlenül eljut Olaszországba.

Zelenszkij kezdetben azt állította, hogy Ukrajna nem hajt végre ilyen műveleteket a szövetségeseivel való előzetes egyeztetés nélkül. Ezt az olasz külügyminiszter és a védelmi miniszter is cáfolta, később pedig maga az ukrán elnök is elismerte az egyeztetés elmaradását. Arról eltérnek az olasz sajtó értesülései, hogy Zelenszkij bocsánatot kért-e Melonitól.

Az olasz kormányfő az elmúlt években Ukrajna egyik határozott támogatója volt, Bendarzsevszkij szerint még az amerikai republikánus politikusokkal szemben is kiállt Kijev mellett. Olaszországban azonban 2027-ben parlamenti választásokat tartanak, és az ukrán akció újabb érveket szolgáltathat azoknak, akik ellenzik Ukrajna további támogatását. Giuseppe Conte korábbi miniszterelnök már a háború kiszélesedésének veszélyéről beszélt.