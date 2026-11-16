Zelenszkij kimondta: Putyin fel fogja vetni Magyarország kérdését – "Meg akarja változtatni a határokat Európában, ez tény"
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország célja legalább az európai biztonsági rendszer átalakítása, és ez veszélyes fejlemény lehet. Az államfő erről újságírókkal folytatott beszélgetése során beszélt – írja az Ukrinform.
Zelenszkij aggódik az európai határok miatt
„Van egy másik kérdés is, amelyet az amerikai fél vetett fel: a háború után kell egyfajta új biztonsági struktúra kialakítása a világban, mindenekelőtt pedig Európában. Véleményem szerint ez veszélyes lehet. Erről már korábban is beszéltem, és erre a csapatunk figyelmét is felhívtam. Ennek nem szabad a fő napirendi pontnak lennie, és nem Ukrajnából kell kiindulnia” – mondta Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint éppen ezért az amerikaiak valószínűleg ezt a kérdést helyezték az oroszokkal folytatott egyeztetések középpontjába, hiszen Moszkva kifejezetten érdekelt a jelenlegi biztonsági struktúra felülvizsgálatában, legalább Európában.
Zelenszkij hozzátette: aggodalmait megerősítik azok a veszélyes jelzések is, amelyeket Vlagyimir Putyin tett a közelmúltban az európai határokkal kapcsolatban.
„Az tény, hogy Putyin meg akarja változtatni az európai határokat. Biztos vagyok benne, hogy ez része az európai biztonsági garanciák felülvizsgálatára vonatkozó elképzelésének. Ez veszélyes, mert véleményem szerint éppen az ilyen lépések vezetnek háborúkhoz vagy eszkalációhoz”
– fogalmazott az elnök.
Zelenszkij elmondása szerint kapcsolatba lépett az északi országok vezetőivel és más európai politikusokkal is, és arra figyelmeztette őket, hogy a kérdést rendkívül komolyan kell venniük. „És valamennyien pontosan így is állnak hozzá” – tette hozzá. Az ukrán elnök úgy véli, hogy Putyin már 2021-ben is a biztonsági struktúra európai átalakításának gondolatát vihette Joe Biden akkori amerikai elnök elé.
Magyarország, Finnország és Svédország is szóba kerülhet
Zelenszkij szerint az orosz kezdeményezés lényegében „az erőviszonyok újraosztását jelentette Európában és a világban”, valamint a NATO-csapatok meggyengítését vagy visszavonását, illetve az amerikai katonai erők kivonását.
„Bármilyen hasonló változtatás rendkívül veszélyes. Először is, Oroszország nem dönthet az összes olyan társadalom nevében, amely a NATO-hoz tartozik. Másodszor, ha Oroszország azt akarja, hogy vonják ki azokat az erőket, amelyek a védelmet biztosítják, akkor miért? Úgy gondolom, Putyin Finnországról és Svédországról is beszélni fog. Biztos vagyok benne, hogy fel fogja vetni Magyarország kérdését, valamint az amerikai katonai jelenlétet a balti országokban is” – mondta Zelenszkij.
Az Ukrinform korábban arról számolt be, hogy november 10-11-én háromoldalú tárgyalásokat tartottak Abu-Dzabiban Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
A tárgyalások fő eredményei:
- megállapodás a legnagyobb fogolycseréről,
- valamint egyetértés abban, hogy folytatják a tárgyalásokat, és bevonják azokba az európai képviselőket is.