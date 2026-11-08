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Zelenszkij dörzsöli a markát: alig vesztett Trump, Biden utódai máris csomagolnak 15 milliárdot – ez lesz a "bénakacsa-hetek" ajándéka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elnökké válva megszüntette Ukrajna pénzelését. Donald Trump továbbra is elnök, de alig vesztette el a félidős választást, a nekibátorodott Demokrata Párt máris indítaná az új pénzszállítmányokat Ukrajnába. Ez Európában is változtathatna a helyzeten – vagy mégsem?
Pető Sándor
2026.11.08, 17:16
Frissítve: 2026.11.08, 17:19
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Teljesen Európára hárult Ukrajna háborújának pénzelése, miután amerikai elnökké válva Donald Trump azonnal elzárta a pénzcsapot, és a fegyvert is csak (európai) pénzért adja. Ahogy azonban Trump napokkal ezelőtt elvesztette a félidős választásokat, a megerősödött és nekibátorodott Demokrata Párt máris feladásra készíti az első nagy pénzcsomagot Ukrajnába.

Zelenszkij elnök azonban újra mosolyoghat
Hol van már Biden elnök? Zelenszkij elnök azonban újra mosolyoghat  Fotó: NurPhoto via AFP

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Befolyásolhatja-e ez a most nekilóduló európai uniós költségvetési alkudozást, netán lefaragva az Ukrajnának szánt pénzhegyből?

A két vitázó európai tömbből az egyik csoport szívesen fizetne be kevesebbet a költségvetésbe, a másik szívesen kapna több pénzt. Készek lennének Ukrajna rovására jól járni? Kérdéses. 

Ha az európai választások küszöbön álló sorozata átrendezi a politikai térképet, annak lehetne hatása, de itt még nem tartunk, ahogy az amerikai pénzcsap sem nyílt még ki. De a törvényhozásban többséget szerzett demokraták már rátették a kezüket.

Az elnök a választást letudva épp újabb erőfeszítést tesz az ukrajnai háború lezárására: Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna tárgyalódelegációi a tervek szerint a jövő héten Abu-Dzabiban találkoznak. Sokadszor: béke eddig nem lett belőle, a tárgyalások előtti nyilatkozatokból és testbeszédből pedig most is hiányzik a harmónia.

A tét nem kevés pénz

A törvényhozási többség elvesztése Trump számára nem jelenti külpolitikai jogosítványai elvesztését. Az általános várakozás azonban az, hogy felduzzadt törvényhozási izmaikat a demokraták felhasználják arra, hogy nagyobb befolyást gyakoroljanak az ügyekre többek közt Ukrajna érdekében és Oroszország megbüntetésére. Ennek már most konkrét jelei látszanak, pedig a megválasztott új képviselők csak januárban tesznek esküt. 

Miután a demokraták megszerezték az ellenőrzést a Kongresszus mindkét háza felett, a törvényhozók arra készülnek, hogy költségvetési és ellenőrzési jogköreiket felhasználva megerősítsék Ukrajna támogatását, és további szankciókat vezessenek be az orosz gazdasággal szemben – írta a brit Financial Times.

A kongresszusi demokraták új biztonsági támogatási csomagot állítanának össze Kijev számára, amelynek értéke a képviselőház külügyi bizottságának egyik demokrata munkatársa szerint mintegy 15 milliárd dollár lehet – folytatja a lap.

Mire jó a bénakacsa-szezon?

Ukrajna közben a háború eddigi valószínűleg legnehezebb telére készül. Oroszország módszeresen támadja az ország energetikai infrastruktúráját, az ukrán oldalon pedig hiány van a védekezéshez szükséges amerikai Patriot elfogórakétákból.

Kijev támogatói a januárban hivatalba lépő új Kongresszus előtti, úgynevezett bénakacsa-időszakot – a leköszönő törvényhozás még hátralévő hivatali idejét – szeretnék kihasználni arra, hogy azonnali segítséget biztosítsanak Ukrajnának.

Az energetikai támogatás „nagyon-nagyon előkelő helyen szerepel a prioritásaink között” ebben az átmeneti időszakban – mondta a bizottság demokrata munkatársa a brit lap szerint.

Várhatóan az éves védelmi felhatalmazási törvényt (NDAA) használják majd fel: ezt még a jelenlegi Kongresszus mandátumának lejárta előtt el kell fogadni.

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Arra számítok, hogy Ukrajna kongresszusi támogatói több módosító javaslatot is becsempésznek az NDAA elfogadásának folyamatába: a szankciókkal, a hírszerzési támogatással, az elfogórakétákkal, valamint a Starlinkkel és a Starfielddel kapcsolatban

– mondta Melinda Haring, a Razom for Ukraine nevű érdekvédelmi szervezet vezető tanácsadója. Ezt követően bizottsági munkatársak szerint az új Kongresszusban a demokraták egyik legfontosabb célja az lesz, hogy módosítsák a Lindsey Graham néhai dél-karolinai szenátorról elnevezett, Oroszország elleni szankciókról szóló törvényt. 

A fegyverek tovább dörögnek.

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