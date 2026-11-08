Zelenszkij dörzsöli a markát: alig vesztett Trump, Biden utódai máris csomagolnak 15 milliárdot – ez lesz a "bénakacsa-hetek" ajándéka

Teljesen Európára hárult Ukrajna háborújának pénzelése, miután amerikai elnökké válva Donald Trump azonnal elzárta a pénzcsapot, és a fegyvert is csak (európai) pénzért adja. Ahogy azonban Trump napokkal ezelőtt elvesztette a félidős választásokat, a megerősödött és nekibátorodott Demokrata Párt máris feladásra készíti az első nagy pénzcsomagot Ukrajnába.

Hol van már Biden elnök? Zelenszkij elnök azonban újra mosolyoghat Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij mellett megkönnyebbül az Európai Unió is? Vérmes reményeink ne legyenek

Befolyásolhatja-e ez a most nekilóduló európai uniós költségvetési alkudozást, netán lefaragva az Ukrajnának szánt pénzhegyből?

A két vitázó európai tömbből az egyik csoport szívesen fizetne be kevesebbet a költségvetésbe, a másik szívesen kapna több pénzt. Készek lennének Ukrajna rovására jól járni? Kérdéses.

Ha az európai választások küszöbön álló sorozata átrendezi a politikai térképet, annak lehetne hatása, de itt még nem tartunk, ahogy az amerikai pénzcsap sem nyílt még ki. De a törvényhozásban többséget szerzett demokraták már rátették a kezüket.

Az elnök a választást letudva épp újabb erőfeszítést tesz az ukrajnai háború lezárására: Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna tárgyalódelegációi a tervek szerint a jövő héten Abu-Dzabiban találkoznak. Sokadszor: béke eddig nem lett belőle, a tárgyalások előtti nyilatkozatokból és testbeszédből pedig most is hiányzik a harmónia.

A tét nem kevés pénz

A törvényhozási többség elvesztése Trump számára nem jelenti külpolitikai jogosítványai elvesztését. Az általános várakozás azonban az, hogy felduzzadt törvényhozási izmaikat a demokraták felhasználják arra, hogy nagyobb befolyást gyakoroljanak az ügyekre többek közt Ukrajna érdekében és Oroszország megbüntetésére. Ennek már most konkrét jelei látszanak, pedig a megválasztott új képviselők csak januárban tesznek esküt.

Miután a demokraták megszerezték az ellenőrzést a Kongresszus mindkét háza felett, a törvényhozók arra készülnek, hogy költségvetési és ellenőrzési jogköreiket felhasználva megerősítsék Ukrajna támogatását, és további szankciókat vezessenek be az orosz gazdasággal szemben – írta a brit Financial Times.