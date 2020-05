Az Auchan támogatása ismét nehéz helyzetű gyerekeken segíthet

Az Auchan-csoport cégkultúrájában erősen él a szolidaritás, nemzetközi alapítványán keresztül fiatalok egészséges fejlődését támogatja számos kezdeményezéssel. A koronavírus-járvány miatt kialakult krízishelyzetben most segítségért pályázhattak azok az országok, ahol a vállalat jelen van – olvasható a Magyar Vöröskereszt közleményében.

Az Auchan az Ifjúságért Alapítványtól hét ország tizennégy projektje összesen 324 391 eurót kapott, amivel 30 000 rászoruló gyereken vagy fiatalon segítenek.

Az Auchan Magyarország két hazai szervezetet terjesztett fel, mindkettőnek megítélték a támogatást.

Az SOS Gyermekfalvak 4,5 millió forint,

a Magyar Vöröskereszt Gyermekszáj Étkeztetési Programja 8,7 millió forint összeget kap,

amivel a nehéz helyzetű gyerekeken segítenek, elsősorban az élelmezésükkel.

Az Auchan támogatásából újabb településen is tud kenyeret és tejet osztani a Magyar Vöröskereszt

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében már eddig is égető szükség volt a Magyar Vöröskereszt Gyermekszáj Étkeztetési Programjára, amelynek keretében hetente kétszer tejet és kenyeret kaptak a nélkülöző gyermekes családok, akik a jövedelmük alapján kerültek be a programba.

A kiválasztásukban az önkormányzatok is segítettek, akik a rendszeres osztáshoz a helyszínt is adják. A régióban konkrétan két hatgyermekes, két ötgyermekes, hét négygyermekes, tizenhat háromgyerekes, hat kétgyermekes és két egy gyermeket nevelő család kapja meg rendszeresen ezt a két alapélelmiszert a szervezettől, ami hetente 334 liter tejet és 167 darab kilós kenyeret jelent.

Az Auchan alapítványi támogatásának köszönhetően az eddigiek mellett egy újabb, a járvány gazdasági hatása által súlyosan érintett települést, Hernádvécsét is be tudják vonni a programba. E mellett Budapesten is osztanak élelmiszert nehéz helyzetbe került gyerekes családoknak. Ők havonta egyszer tartós és alapélelmiszerekből álló segélycsomagot kapnak.

A 2010 óta futó Gyermekszáj és Budapesti Étkeztetési Programot kifejezetten a gyermekéhezés ellen indította hazánk legnagyobb karitatív szervezete.

Tíz család éves tej- és kenyérszükséglete kb. egymillió forintba kerül.

A program költségeinek fedezéséhez és kiterjesztéséhez ad hosszabb távú, hathatós segítséget az Auchan.

„Tíz éve indítottuk a Gyermekszáj Étkeztetési Programunkat, amivel a gyermekéhezést szeretnénk felszámolni vagy legalábbis enyhíteni. Sajnos ez a probléma egyre akutabb – mondja Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese. – Tavaly vidéken összesen 1 428 rászoruló családban 4 483 gyermek és fiatal élelmezését tettük könnyebbé. Közel 12 000 liter tejet és 6 000 kg kenyeret osztottak ki munkatársaink és önkénteseink a bevont településeken.

Az Auchan adományából Borsod-Abaúj-Zemplén megyében év végéig biztosan tudunk hetente kétszer tejet és kenyeret adni a nehéz sorsú gyerekes családoknak, akiknek a helyzetén a koronavírus járvány többnyire csak rontott.

A támogatásnak köszönhetően egy új település, Hernádvécse is bekerül a programunkba.”

A Magyar Vöröskereszt mellett az SOS Gyermekfalvak kecskeméti Ifjúsági Házában és az alapítvány által működtetett Kuckó Családok Átmeneti Otthonában élők kapnak a karantén miatt megnőtt élelmezési költségeikhez és a számukra nyújtott lelki segítségnyújtáshoz támogatást az Auchan nemzetközi alapítványától.

Az SOS Gyermekfalvak közel 400 gyereknek ad szerető, biztonságos otthont nevelőszülői családokban. Többségüket elhanyagolták, bántalmazták vagy a szülők szenvedélybetegsége, betegsége miatt kerültek ide. Az SOS emellett családmegerősítő programjával a nehéz helyzetbe került családokat is támogat, hogy megelőzze szétszakadásukat.

„Mindkét általunk támogatásra felterjesztett szervezet munkáját nagyra értékeljük, ezért is nagy öröm, hogy mindketten megkapták a központi alapítványunktól a kért támogatást. Büszke vagyok rá, hogy egy olyan nemzetközi cégcsoportnál dolgozom, amelynek az egyes országok és a helyi közösségek is nagyon számítanak, és ezért a szolidaritáson alapuló segítségnyújtást a lehető legszélesebb körben gyakorolja. Az Auchan az Ifjúságért Alapítvány fókuszában a gyerekek állnak. Célunk, hogy legalább ők ne szenvedjenek hiányt semmiben, és ez nekem nem csak egy nagy kereskedelmi lánc képviselőjeként, hanem édesanyaként is fontos” – mondta Varga-Futó Ildikó, az Auchan Magyarország kommunikációs és CSR igazgatója.

A járvány miatti rendkívüli helyzetben egy spanyol, egy francia, két magyar, két lengyel, két portugál, három szenegáli és három ukrán program kapott jelentős pénzadományt az Auchan az Ifjúságért Alapítványtól.