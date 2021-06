Működik a kubai oltás

A hivatalosan három dózisból álló kubai Soberana 2 vakcina már két adag után is 62 százalékos hatékonyságot ért el a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok előzetes eredményei alapján – írja a Financial Times.

Ez meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elvárt határértéket is, ami lehetővé teheti, hogy az oltás más országokban is felhasználható legyen majd, jóllehet a WHO még csak most kezdte a vakcina értékelését, mely után az veszélyhelyzeti engedélyt kaphat.

Noha a 62 százalékos hatékonyság gyengének tűnhet más oltások számaival összevetve, ezt a képet árnyalja, hogy a karibi ország múlt havi közlése szerint az országban leginkább az a Dél-Afrikában felfedezett béta variáns terjedt el leginkább, mely a leginkább ellenállónak bizonyult a vakcinákkal szemben.

Kuba több vakcinát is fejleszt és a Soberana 2 mellett még az Abdala nevű tart a kutatások kései fázisánál és hamarosan megérkezhet az ország gyógyszer felügyeletének engedélye is, ami után még szélesebb körben indulhat a kubai oltási kampány.

Addig is a leginkább érintett területeken elkezdték a vakcinák beadását. Ez a fővárosban, párosulva a szigorú lezárásokkal az estek számának feleződését is hozta az oltási kampány kezdete óta.

A szigetország hatóságai jelezték, hogy hajlandóak az oltóanyaghoz kapcsolódó szellemi tulajdon licencelésére. Kuba egyébként már a koronavírus előtt is vakcina exportőr ország volt.

A kubai vakcina iránt több ország is érdeklődött, leginkább természetesen Latin-Amerikából, de Irán is elkezdte a Soberana 2 gyártását, részt véve ezzel a kései fázisú klinikai vizsgálatban.

Kuba lépése a saját oltóanyag kifejlesztésére a vakcinaimport helyett kockázatos döntés volt, ám most úgy tűnik mindez kifizetődhet. Az ország hatóságai szerint augusztus végére az ország 70 százaléka lehet túl az oltáson. A tervek szerint Kuba akár 100 millió adag vakcinát is gyárthat idén.