A héten 368 ezren kaphatnak védőoltást

Szerdától a kínai vakcinával is oltanak már Magyaroszágon – jelentett be György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Eddig összesen 457 ezren kaptak már koronavírus elleni védőoltást. A héten összesen 4175 praxis kap vakcinát, 275 ezer kínai Sinopharm-vakcina, 52 ezer Pfizer és 41 ezer AstraZeneca áll rendelkezésre, így 368 ezer embert be is tudnak oltani az orvosok.

Kedden elindulnak a kínai vakcinák Budapestről a vidéki kormányhivatalokba onnan pedig a háziorvosokhoz. Minden háziorvosnak jut a vakcinából, átlagosan praxisonként 55 embert tudnak beoltani ezzel a védőoltással. A vakcina előretöltött kiszerelésben van, ezért könnyen kezelhető, és az állapotuk miatt az otthonukban oltakozó betegeknél is könnyen alkalmazható.

György István hangsúlyozta,

a járvány harmadik hullámában tartunk, a vírus brit mutánsa a közösségekben terjed, és sajnos folyamatosan emelkedik azoknak a száma, akik kórházi ellátásra szorulnak.

Hétfőn megérkezett 100 ezer adag orosz Szputnyik V vakcina is, ezt a védőoltást egyelőre még betárolják a Nemzeti Népegészségügyi Központban és az oltási tételeket megvizsgálják – erről már Müller Cecília országos tiszti főorvos beszélt. A hatvan év alattiak számára is megnyílt a védőoltás beadásának a lehetősége, ebben a korcsoportban is a krónikus betegek élveznek előnyt. Őket az AstraZeneca vakcinával oltják és György István kiemelte, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet már az idősebb korosztálynak is ajánlja ezt a védőoltást, ezért Magyarország is figyelemmel követi az ajánlásokat. A héten több mint 25 ezer második oltást is esedékes, emelte ki György István és hozzátette: a következő héten már több mint 800 ezerre nőhet Magyarországon a beoltottak száma.