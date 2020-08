A második hullám elindult, új stratégia kell

A nyár elején a kezünkben volt a lehetőség, hogy kordába tartsuk a fertőzést, de ezzel nem tudtunk élni – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora egy tudományos konferencián.

Hozzátette: a második hullámra egy teljesen más típusú stratégiát kell kialakítani.

Szisztematikus jól átgondolt szűréseket, a maszkhasználat fontosságát a 1,5 méteres távolság megtartására és a kézmosás fontosságát emelte ki.

Több mint nyolc hónapja van velünk a vírus és ez így lesz mindaddig, amíg meg nem találjuk védőoltást és a megfelelő gyógyszereket és nem tartjuk be azokat a szabályokat, amelyeket a WHO is javasol mondta Jakab Zsuzsa, a Egészségügyi Világszervezet a WHO főigazgató-helyettese.

A WHO becslései szerint 2 milliárd dózis vakcinára lesz szükség világszerte,

ahhoz, hogy a legveszélyeztetettebbeket be tudják oltani.

Jakab Zsuzsa szerint 2020 végére legkésőbb 2021 év elejére elkészülnek, azok a vakcinák melyeket biztonságosan lehet használni.

A vakcina elővásárlást egyeztetni kell az igazságos és egyenlőségi elven alapuló vakcinaelosztás során.

Jelenleg 170 fejlesztés van a vakcinák területén, több ezek közül már a harmadik fázisban van. Jakab Zsuzsa hozzátette: a oltóanyagfejlesztés mellett 1400 gyógyszerfejlesztés is zajlik.