A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke arról tájékoztatta a Népszavát, hogy

a hétvégére meghirdetett tömeges oltás körülményei miatt panaszbeadvány érkezett a hivatalához, emiatt pedig vizsgálatot indít.

A hatóság elnöke a lapnak azt mondta, hogy

„a hírek alapján valószínűsíthető, hogy valamilyen hiba csúszott a rendszerbe”, ehhez pedig hozzátette, a vizsgálat lezárultáig ennél bővebben nem szeretné kommentálni az eseményeket.

Korábban a VG.hu is megírta, hogy el lett halasztva a hétvégre tervezett tömeges oltás. György István miniszterelnökségi államtitkára közölte: az SMS-ek kézbesítési technikájával szinkronizációs probléma adódott, ezért az AstraZeneca oltóanyagát csak később tudják beadni. Arról is beszámoltunk, hogy a hétvégén a Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is hosszú sorokban vártak az oltásra.

Péterfalvi Attila közölte,

a tervek szerint oltást igazoló plasztikkártyát kap mindenki, aki megkapta az oltást, de jelen állás szerint nem tartalmazza a vakcina típusát, ám az oltáskor kapott papírnak köszönhetően ezt szükség esetén mindenki igazolni tudja.

Az adatvédelmi hatóság elnöke az oltási igazolványt is azon kérdések közé sorolta, amelyekről uniós szintű döntést kellene hozni.

Hétfőn a kormány bejelentette, hogy

több mint egymillió ember már megkapta az oltást Magyarországon.