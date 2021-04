A poszt-Covid szindrómát enyhíti a vakcina

A poszt-Covid szindróma nem a betegség lefolyásától függ

– mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a KOVIDők webináriumán. A koronavíruson átesett betegeknél később jelentkező legsúlyosabb tünetek között említette a tüdőembóliát, de jelentkezik a fáradság, pszichés fáradtság, neurológiai tünetek, akár pánikbetegség, de szívizomgyulladás is. A legoptimistább becslések szerint a betegek 30-40 százalékánál jelentkezhetnek a poszt-Covid szindróma tünetei. Merkely Béla szerint ma már kutatások bizonyítják, hogy a krónikus lefolyásnál a poszt-Covid szindróma esetében a vakcina jó és ez segíthet a tünetek enyhülésében.

Ezek a tünetek még évekig fognak jelentkezni egyes betegeknél, melyekkel a háziorvosnál és a poszt-Covid ambulanciákon is jelentkezhetnek, mondta Szekanecz Zoltán, reumatológus belgyógyász, klinikai immunológus az online eseményen.

Minél hamarabb el kell kezdeni a gyerekek beoltását is a koronavírus ellen, mondta Jakab Ferenc professzor, a koronavírus-kutató akciócsoport vezetője. A héten erről már a Házi Gyermekorvosok Egyesülete is beszélt. Ugyanakkor ez egy jogi kérdés, eddig a gyógyszercégek a 18-65 év közötti populáción tesztelték az oltásokat. A Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok már a 12 év alatti gyerekeken is tesztelik a koronavírus elleni, közös fejlesztésű vakcinájukat, és Jakab Ferenc hozzátette, nem lepődik meg azon sem, ha a többi gyógyszercég is hasonló bejelentést tesz hamarosan.

Nagyon komoly tényezők a járvány terjedése szempontjából a gyerekek, ők a vektorai a járványnak – mondta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem (SE) rektora. A fiatal felnőttek gyakran otthon gyerekeitől kapják meg a fertőzést. A várandós kismamák oltásával kapcsolatban megjegyezte, míg az első hullámban nem volt várandós a SE-n, a második hullámban 38-an voltak kórházban. A harmadik hullámban már 90 várandós beteget kezeltek, közülük 20-an kerültek lélegeztetőgépre.

Hogy a várandósok miért a szülés után kapják a második védőoltást Merkely Béla elmondta, azért döntöttek így a nőgyógyászok mert első vakcina a legfontosabb. A Harvard kutatói mérték a szülés után a méhlepényben az antitest szintet, és megállapították, hogy az pontosan megegyezett az édesanya antitest szintjével, így az újszülött babák is komoly védettséget szereztek az első oltással már a méhlepényen keresztül.

Az AstraZeneca oltással kapcsolatban Jakab Ferenc elmondta,

25 millió felett van a beoltottak száma, 37 esetben volt probléma. Az ügy hátterében gyógyszeripari lobbi állhat – tette hozzá a professzor. Semmi sem indokolja, hogy az AstraZenecát kapók vérhígítót szedjenek –

emelte ki a professzor.

A nyájimmunitás elérésével kapcsolatban Jakab Ferenc elmondta, a hivatalos adatok szerint 700 ezer körül van az átesett és az akut fertőzöttek száma, de véleménye szerint ez a szám jelentős alábecslés, a betegek száma ennek az ötszöröse is lehet.

A vakcinák száma hamarosan eléri 3,5-4 milliót, így a lakosság jelentős része védettséget szerezhet hamarosan. A nyájimmunitás nem matek, hanem ész kérdése, amit mindenkinek a saját fejében kell eldönteni

– tette hozzá a professzor.

Merkely Béla szerint szinte biztos, hogy a brit variáns mindenkit megfertőz, akit eddig még nem oltottak be és nem esett át a fertőzésen. Az SE rektora szerint, ha ezt a nagyon fontos üzenetet sikerül megértetni a lakossággal, és minél többen választják a védőoltást, akkor a nyájimmunitás hamar kialakulhat. Véleménye szerint nagyjából ötmillió oltás kell ahhoz, hogy biztosítva legyen a nyájimmunitás. Ugyanakkor a lakosság 35 százaléka tartozik az úgynevezett szürke zónába, aki bizonytalan az oltással kapcsolatban – mondta Szekanecz Zoltán. Körülbelül 2-2,5 millió bizonytalan embert kell meggyőzni ahhoz, hogy a nyájimmunitás meglegyen – hangzott el a KOVIDők webináriumán.