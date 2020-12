A vártnál kevesebb pedagógus vett részt az ingyenes koronavírus-tesztelésen: az óvodai dolgozók 74 százaléka, a tanárok és tanítók 73 százaléka – közölte az operatív törzs sajtótájékoztatóján a köznevelésért felelős államtitkár.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy

az oktatók múlt heti tömeges tesztelésén a részt vevő pedagógusok 2,3 százaléka, 811 óvodai és 2170 iskolai dolgozó bizonyult fertőzöttnek, miközben ezeknek az intézményeknek mintegy 200 ezer alkalmazottja van.

Mindez azt jelenti, hogy alacsonynak tekinthető a fertőzöttség mértéke, elmarad az előzetes várakozásoktól, és ennek alapján a járványhelyzet stabilizálódása látszik – tette hozzá.

Ugyanakkor hangsúlyozta:

minden kollégáját arra biztatja, hogy vegyen részt az ingyenes tesztelés ezen a héten újraindult második körében.

Arról is beszámolt, hogy országszerte 696 óvodában és iskolában kellett elrendelni a járvány miatt egy-egy csoportot vagy a teljes intézményt érintő oktatási szünetet. Háromszáznyolcvanhárom óvodában egy-egy csoportot érintő, 191 óvodában és 122 általános iskolában pedig a teljes intézményre kiterjedő oktatási szünet van.

Utóbbi intézkedés az óvodák 6,5, illetve az általános iskolák 4,7 százalékát érinti, a szünet pedig általában egy hétig tart – ismertette. Arra kér mindenkit, hogy tartsa be a járványügyi előírásokat, vagyis a maszkviselést, a távolságtartást és a fertőtlenítést, mert a kormány célja a közoktatás működésének fenntartása – mondta az államtitkár.

Biztonságos felvételi lesz



Arra is kitért, hogy január 23-án tartják meg a középiskolai írásbeli felvételiket. Ezen ugyanazokat az intézkedéseket érvényesítik, mint az érettségiken, vagyis a termekben egyszerre csak tíz tanuló lehet jelen.

Azoknak, akik nem tudnak részt venni a kijelölt időpontban a vizsgán, január 28-ára és február 5-ére is pótnapot iktatnak be – fűzte hozzá. Maruzsa Zoltán azt is közölte, hogy a 2021. évi tanfelügyeleti eljárásokat szüneteltetik a veszélyhelyzet végéig.

Rendeljék el azonnal a téli szünetet

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) arra szólítja fel a kormányt, hogy haladéktalanul rendelje el a téli szünetet mostantól annak eredetileg tervezett végéig, azaz 2021. január 4-ig. A szakszervezet azt írta:

az így kiesett napokat – nagyjából két hetet – 2021. június 16-ától 30-áig lehetne pótolni.

Megítélésük szerint a szünet napjainak átszervezésével azonnal csökkenthető a mostani, egyre kockázatosabb téli időszakban a kontaktusok száma, és ezzel hatékonyan csökkenthető a vírus terjedése is.

A két hét nem vész el a nemzetgazdaságnak sem, mivel az júniusban – egyrészt a várható természetes esetszám-csökkenés, másrészt az addigra jó eséllyel megindított vakcinaprogramok hatására – biztonságosan bepótolható, továbbá „a nehézkesen működő online oktatás” helyett akkor már nagy eséllyel lehet biztonságosan közösségben oktatni – fejtették ki.

A PDSZ szerint a szünetátrendezés nem okoz különösebb fennakadást, már csak azért sem, mert júniusban az intézményekben jellemzően a kirándulásokat, év végi ismétléseket tartanak, közösségi programokat szerveznek.