A WHO továbbra sem veszi fel ajánlásai közé az általános maszkviselést

Az mta.hu készített interjút Jakab Zsuzsannával, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgató-helyettesével, valamint Richard Pebodyval a szervezet európai fertőzéskockázat-kezelési csoportjának vezetőjével. A két szakember a többi között arról is beszélt, hogy milyen esetben ajánlja a tesztelést a WHO, mi a szervezet jelenlegi álláspontja a maszkviselésről, mikor érhet véget a járvány, továbbá, hogy számíthatunk-e vakcinára.