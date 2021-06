Amerikában a kukába dobnának több tízmillió Janssen-vakcinát

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) arra kérte a Johnson and Johnson gyógyszergyárat, hogy ne használja fel a baltimore-i gyárban előállított 60 millió adag koronavírus elleni védőoltást az ott történt incidens miatt – írta a The New York Times.

Az FDA további 10 millió adag, más tételben szereplő vakcina kiszállítását várhatóan engedélyezi, azzal a figyelmeztetéssel:

nem tudja szavatolni, hogy a baltimore-i gyárat üzemeltető Emergent BioSolutions cég betartotta a megfelelő gyártási előírásokat.

Az FDA egyelőre nem döntött arról, mikor nyithatja meg újra az Emergent az AstraZeneca/Oxford és a Johnson and Johnson vakcináit előállító baltimore-i gyárat, ahol márciusban fedezték fel, hogy a munkások az AstraZeneca gyártásához használt összetevőt kevertek a Johnson and Johnson vakcinájába.

Az eset miatt több mint 100 millió adag Johnson and Johnson és legalább 70 millió adag AstraZeneca/Oxford vakcina felhasználását állították le.

Szövetségi vezetők elrendelték a gyártás szüneteltetését, megfosztották az Emergentet az AstraZeneca gyártási jogától, és utasították a Johnson and Johnsont, hogy vegye át a közvetlen ellenőrzés az ottani vakcinagyártás felett. Az Egyesült Államokban felhasznált vakcinákat nem Baltimore-ban, hanem Hollandiában gyártották.

Az FDA döntése rossz hír az Emergent és a Johnson and Johnson számára, amely megvált a cégtől mint alvállalkozójától. Felügyelők továbbra is ellenőrzik a gyárat, és nem várható, hogy a hónap végéig ismét megkezdődik a termelés – írták.

Egy európai uniós vezető Brüsszelben pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió nem számít arra, hogy a Johnson and Johnson képes lesz leszállítani azt az 55 millió adag vakcinát, amelynek a szállítását június végéig ígérte.

Az EU korábban még úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy az amerikai gyógyszergyár képes lesz teljesíteni a szerződésben vállaltakat.

Álláspontja azután változott meg, hogy az európai gyógyszerfelügyelet (EMA) pénteken bejelentette, hogy az esetleges szennyezés miatt nem használják fel az egyesült államokbeli gyárból Európába szállított védőoltásokat.