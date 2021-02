Átrendeződhet az egészségügyi szektor

A magán­egészségügyi klinikák vezetői március után számítanak a dolgozók nagyobb átcsoportosulására. Az állami szektorban dolgozó orvosok bérének emelése nem rengeti meg a magánellátást, mert ott eddig is lényegesen magasabbak voltak a fizetések.

A magánegészségügyi szolgáltatóknál dolgozó orvosoknak mintegy fele több lábon áll, és az állami szektorban is dolgozik. A hatályos jogszabályok nem tiltják meg a másodállást, de átrendeződés várható az egész egészségügyi szektorban – válaszolták a Világgazdaság kérdésére a piacelső magánklinikák vezetői.

Magasan képzett szakorvosaink számára nem mérföldkő az állami szektorban dolgozó orvosok béremelése

– mondta a Világgazdaságnak Fábián Lajos, a TritonLife csoport igazgatóságának elnöke. A csoportnál dolgozó derékhad már régóta a többszörösét keresi annak, amit az új orvosi bértábla szerint egyébként kereshetne. A TritonLife 450 munkatársa közül csak néhány esetében fordulhat elő, hogy a bérét korrigálni kell.

Az utóbbi időben

egyre több orvos menekült ki az állami szektorra jellemző hálapénz kötelékéből, és szerződött tiszta, átlátható körülmények között működő szolgáltatóhoz.

Fábián Lajos szerint az egészségügyi szolgálati jogviszony szerinti béremelés inkább azoknak az egészségügyi vállalkozásoknak okoz gondot, amelyek az állami orvosbért tekintették alapnak, és nem akartak vagy nem tudtak többet fizetni a munkatár­saiknak.

A Budai Egészségközpont (BEK) orvosainak mintegy 40 százaléka dolgozik az állami szférában is – válaszolt lapunknak Varga Péter Pál, a BEK ügyvezető igazgatója. Mint elmondta, az állami szektorban történt béremelés az egészségközpont orvosfizetéseit is csak kismértékben befolyásolja. Ezek az orvosok a fő munkahelyükön megkapják az engedélyeket a magánszektorban való további tevékenységre, ezért az orvosok aránya jelentősen nem fog változni. Varga Péter Pál azt is elmondta, vannak előzetes információi arról, hogy a veszélyhelyzet elmúltával egyes orvosok véglegesen a BEK-ben kívánják folytatni teljes tevékenységüket.

A magánszolgáltatók évek óta folyamatosan emelték dolgozóik fizetését, sok esetben már korábban is lényegesen magasabb béreket fizettek, mint az állami szektorban

– mondta Leitner György, az Affidea ügyvezető igazgatója. A bérek emelkedésével az árak is nőnek, az Affideánál januárban átlagosan 10 százalékkal emeltek az árakon. Leitner György hozzátette: egyelőre nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy az orvosok aláírják-e az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződései­ket, hiszen van, aki még meg sem kapta. Mozgolódás ezután várható. Az orvosok nagy részét emellett a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) szigorítása is érinti.

A magánellátásban kevesebb volt a beteg a járvány első hullámának hónapjaiban, de az őszre visszatértek. Most viszont kivárnak a páciensek, sokan csak a védőoltás után kívánják felkeresni a rendelőket. Ez a várólisták halmozódásához vezethet már a magánszektorban is.