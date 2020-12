Az allergiásoknak kockázatot jelent a Pfizer/BioNTech vakcinája

A Nagy-Britanniában már zajló koronavírus-oltások kapcsán a szabályozó hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy akinek kórtörténetében allergiás reakciók szerepelnek, annak nem szabad beadatnia a BioNTech és Pfizer által közösen kifejlesztett vakcinát – adta hírül a BBC.

Erre azt követően került sor, hogy az Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) két alkalmazottjánál allergiás reakciók jelentkeztek.

A figyelmeztetés mindenkire vonatkozik, akinek korábban gyógyszerek, ételek vagy oltások kapcsán már voltak allergiás tünetei.

A két beteg az oltás beadása után nem sokkal

bőrkiütéssel, légszomjjal és vérnyomás-eséssel járó tüneteket produkált.

Ez nem azonos az anafilaxiával, amely akár végzetes is lehet. A két NHS-alkalmazott kórtörténetében egyaránt szerepel a súlyos allergia, és emiatt adrenalin-injekciót is tartaniuk kell maguknál. A mellékhatások jelentkezését követően kezelést kaptak, már mindketten jól vannak.

Stephen Powis, az NHS angliai orvosigazgatója szerint mindkét beteg gyógyulása megfelelő ütemben zajlik. Hozzátette, ez a fajta elővigyázatosság teljesen normális az új oltások esetében.

June Raine, a Gyógyszerek és Egészségügyi Termékek Szabályozó Ügynöksége (MHRA) vezetője szerint helyes eljárás volt, hogy akkor hívták fel a figyelmet erre a veszélyre, amikor már volt ilyen tapasztalatuk.

Az ilyesfajta reakciók nem gyakoriak, de előfordulhatnak más oltásoknál – így akár az éves influenza-oltásoknál – is.

Nagy-Britanniában kedden többezer embert oltottak be az új Covid-vakcina bevezetésének első napján.

Peter Openshaw, a londoni Imperial College immunológia professzora elmondta:

Az a tény, hogy ilyen hamar tudomást szereztünk a két allergiás esetről, és hogy a hatóság ilyen hamar lépett az ügyben, ékes bizonyítéka annak, hogy a felügyeleti rendszer jól működik.

James Gallagher egészségügyi és tudományos tudósít felhívta a figyelmet rá, hogy egyetlen hatékony gyógyszer sem létezik mellékhatások nélkül. Az Egyesült Királyságban az ország minden ezredik lakosa elhunyt a koronavírus következtében. A vizsgálatok alapján minden ezredik beoltott esetében jelentkeznek allergiás reakciók, és az a két fő, akinél allergiás tünetek jelentkeztek, felépültek és jól vannak. Az MHRA emiatt tanácsokat adott a veszélyeztetett emberek számára.

Összességében az oltás beadatásától nem kell tartani.

A háziorvosok készen állnak

Az NHS bejelentette, hogy az oltási programot jövő héttől kiterjesztik az háziorvosi rendelőkre is.

Az adagokat a tervek szerint mintegy 200 háziorvoshoz juttatják el, akik első körben a 80 éven felülieket oltják majd be.

Amint az első 200 háziorvos megkapta az adagot, a programot kibővítik további több mint 1000 rendelőre, amelyek területi alapon kerülnek kijelölésre. Ez egyben azt is jelenti, hogy a betegek nagy részének nem a saját háziorvosához kell majd mennie a vakcináért.

A Brit Orvosszövetség háziorvos-bizottságának vezetője szerint a háziorvosok készen állnak az indulásra.

Richald Vautrey hozzátette:

Rengeteg tapasztalattal rendelkezünk az oltások szállításában, és képesek leszünk emberek millióit beoltani hetente. Minden attól függ, milyen gyorsan jut el hozzánk az oltóanyag.

Mi a helyzet más vakcinákkal?

Megdőlni látszik az a félelem, mi szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által kifejlesztett másik oltóanyag nem elég hatékony az idős embereknél.

A Lancet tudományos folyóiratban közzétett adatok arra engednek következtetni, hogy a vakcina hatékonysága bizonytalan az 55 év fölöttiek esetében.

Sarah Gilbert professzor ennek kapcsán elmondta, hogy az idősebb embereket tudatosan csak a tesztelés későbbi szakaszában vonták be a vizsgálatokba, emiatt nem kerültek be az erről szóló információk a publikált adatok közé. Azonban a kísérletek alapján nincs különbség a 70 év fölöttiek és a fiatalabb korosztályok immunválaszai között. Véleménye szerint ez azt jelentheti, hogy a szabályozó testület hamarosan engedélyezheti ezt az oltóanyagot is.

Az MHRA valóban fontolgatja az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca vakcinájának engedélyezését. Ennek azért is lenne kiemelt jelentősége, mivel

a másik termékhez képest könnyebben tárolható, hiszen nem szükséges ultrahideg környezetben tartani.

Az Egyesült Királyságban több mint 5 millió oltóanyag van jelenleg.