Az EMA engedélyezi a 12-15 évesek oltását Pfizer-vakcinával

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) javasolta a Pfizer/BioNTech oltások engedélyezését a 12 és 15 éves korosztályban is. A vakcinát 16 éves kor felett már eddig is alkalmazták, most azonban még fiatalabbak esetében is ajánlják – írja az EMA honlapján.

Az mRNS-vakcinák használatát hasonlóan két dózissal ajánlják, mint a 16 év felettiek esetében.

Az oltást 2260 fiatalon tesztelték, és azt találták, hogy hasonló immunreakciót váltott ki mint az idősebb emberek esetében.