Az orvosokéhoz hasonló béremelést kérnek az ápolók

További jelentős béremelést kérnek a kormánytól a szakápolók is – közölte közleményében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK). Hozzáteszik, a koronavírus-járvány felülírta az egészségügyi szakdolgozók 2016-ban elkezdett bérfelzárkóztatási programját. A betegágyak mellett 55 ezren dolgoznak, a kamara azt szeretné elérni, hogy a további bértárgyalások kiindulási alapja a 2020. november 1-től érvényes egészségügyi szakdolgozók illetmény-, és bértábla legyen, novembertől ugyanis 20 százalékkal emelkedik az ápolók bére.

Azt írták, hogy az orvosbérek emelkedéséhez illeszkedő 1,9-es szorzójú bérrendezést szeretnének elérni. Kérésük, hogy 2021-ben is legyen szakdolgozói béremelés minimum 50 százalék, ami jelenleg nincs betervezve. Továbbá a béremelés folytatódjon 2022-ben és 2023-ban az orvosi bérrendezés ütemezésével és mértékével megegyezően.

A kamara prioritásnak tartja a szakdolgozók pótlékrendszerének felülvizsgálatát és mielőbbi jelentős pótlékalap-emelést, havi 20 ezer forintról legalább 50 ezer forintra. Mint írták, ez a folyamatos munkarendben dolgozó, közfeladatokat ellátók megbecsülését és a jelentős feladatvállalás elismerését jelentené. Az koronavírus-járvány miatt az aktív fertőzöttek számának jelentős emelkedése egyre nagyobb fizikai és pszichés terhelést jelent a szakdolgozóknak, ezzel veszélyeztetve a beteg- és a dolgozói biztonságot. A bizonytalan jövőkép rendkívüli feszültségeket okoz a szakápolóknál is – írta a MESZK.

A kormány húsz százalékkal emeli az egészségügyi szakdolgozók fizetésén Rétvári Bence államtitkár elmondta, hogy ebben az évtizedben 76 százalékkal növelte a kormányzat az egészségügyi ráfordításokat.

A kamara szerint ugyancsak jogos igény az alapellátásban dolgozók esetében is, hogy az egyszeri illetménykiegészítéshez hasonlóan ők is az egészségügyi bértábla alá tartozzanak. Mindezek mellett kiemelten kell foglalkozni a kórházi kezelést kiváltó otthoni szakápolás, – rehabilitáció és hospice ellátás területén, valamint a szociális ellátásban foglalkoztatott ápolók, szakápolók, gyógytornászok-fizioterapeuták alkalmazásának, megtartásának kérdésével is.