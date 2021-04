Bajorország bevásárol a Szputnyik V vakcinából

A német szövetségi tartomány 2,5 millió adagot kötött le az orosz fejlesztésű oltóanyagból.

Előzetes szerződést kötött Bajorország két és fél millió adag Szputnyik V vakcina megvásárlásáról

–idézte a euronews Markus Söder tartományi miniszterelnököt, aki elmondta azt is, hogy a lekötött oltóanyagot a német tartomány rendelkezésére bocsátják, amint a vakcina megkapja az európai forgalmazási engedélyt.

A Szputnyik V eddig nem kapott zöld utat az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA); a vakcina bevizsgálása március elején kezdődött, és a várakozások szerint május közepére be is fejeződhet. A gyártó csak ezután kérhet forgalmazási engedélyt az EMA-tól.

Ahogy azt megírtuk, Angela Merkel német kancellár — és Emmanuel Macron francia államfő is — már korábban egyeztetett Vlagyimir Putyinnal az orosz fejlesztésű oltóanyag európai alkalmazásáról. A DPA német hírügynökség pedig arról is beszámolt, hogy az oltóanyag oroszországi gyártója, az R-Pharm 2021 nyarától már egy bajororoszági üzemben is elindítaná az orosz vakcina gyártását.

Annak érdekében, hogy az illertisseni üzemben a tervek szerint be is indulhasson az oltóanyag előállítása, szükség van az EMA forgalmazási engedélyére is. Ha ez megvan, a bajorországi egységben készült vakcinákat az unió bármelyik országába kiszállíthatnák.