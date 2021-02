Eddig a lakosság 4,7 százaléka kapott védőoltást

Eddig a lakosság 4,7 százaléka kapott koronavírus elleni védőoltást

– jelentette be György István az országos oltási munkacsoport vezetője, a Miniszterelnökség államtitkára az Operatív Törzs tájékoztatóján.

Hozzátette: december 26-án adták be az első vakcinát Magyarországon, eddig 336 297 kaptak oltást, közülük 129 339 fő már a második védőoltást is megkapta.

Jelenleg a vakcinaválasztást kétféleképpen biztosított, egyrészt az oltás önkéntes, ha pedig valakinek nem felel meg az a vakcina, amelyikkel a háziorvosa be szeretné oltani, akkor továbbra is a regisztráltak között marad és amikor a számára megfelelő vakcina rendelkezésre áll, újra értesítik – mondta György István.

A háziorvosok hetente egy-két ampullányi vakcinát kapnak, ami 10-11 fő oltásához elegendő, múlt héten kétezer háziorvos kapott védőoltást.

György István hozzátette: elkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is a múlt héten, meg kellett nyitni egy újabb oltási csoportot is, mivel az AstraZeneca vakcinájával az ajánlások szerint a 18-60 év közöttiek olthatók. Itt is elsőként a krónikus betegek kerülnek sorra – mondta az államtitkár.

Ezen a héten négy oltóanyaggal a Pfizer/BioNtech vakcinával, a Szputnyik V vakcinával, az AstraZenecával és a Modernával oltanak az orvosok.

Az eheti oltási menetrenddel kapcsolatban elmondta, 60 ezer idős ember oltás történhet meg kórházi oltópontokon, közel 23 ezer hatvan év alatti krónikus beteg is kap oltást a háziorvosánál, valamint több mint ötezer idősotthonban lakó és dolgozót is beoltanak, akik eddig valamilyen oknál fogva kimaradtak, őket Moderna vakcinával oltják majd be.

Emellett a héten második körös oltást kap több mint hetvenezer idősotthonban lakó és dolgozó személy is. György István hozzátette: ezen a héten adhatják be az eddigi legtöbb védőoltást majd.

„Magyarországon megtorpantak a kedvező járványadatok” – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hozzátette: majdnem két hónapos folyamatos csökkenést követően ismét nő az áldozatok száma és a fertőzöttek száma is. Az új fertőzöttek száma múlt héten 23 százalékkal nőtt – hangsúlyozta Müller Cecília.

A héten érkező oltóanyag kapacitásokkal kapcsolatban elmondta, remélhetően megérkezik 550 ezer kínai Sinopharm vakcina, amely 275 ezer fő oltására elegendő, de ezt a védőoltást még a Nemzeti Népegészségügyi Központban megvizsgálják. További 50 ezer fő oltásához elegendő Szputnyik V vakcina is érkezik, valamint 51 ezer ember oltásához elegendő Pfizer/BioNtech védőoltás is várható.