Egyetlen nap alatt jelentősen megugrott az olasz áldozatok száma

368 fővel nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Olaszországban, ahol már majdnem 25 ezer fertőzöttet tartanak nyilván.

Az AFP és a The Guardian is arról számolt be, hogy

egy nap alatt 368 fővel nőtt a koronavírusban meghalt betegek száma.

Az utóbbi huszonnégy órában háromszázhatvannyolccal 1809-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság vasárnap esti tájékoztatója szerint, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma majdnem háromezerrel 24 747-re nőtt – tudósít az MTI. Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője hangsúlyozta, hogy

ez az eddigi legmagasabb napi emelkedés az elhunytak és a fertőzöttek számában is.

Az új fertőzöttek száma egy nap alatt elérte a 2853-at. A halottakból 252 a gócpontnak számító Lombardiában veszítette életét. A betegekből több mint 9 ezer házi karanténban tartózkodik, a kórházban kezeltek tíz százaléka van intenzív osztályon.

Eddig több mint 124 ezer koronavírus-tesztet végeztek.

Arra az újságírói kérdésre, hogy további emelkedés várható-e, a közegészségügyi hivatal vezetője Silvio Brusaferro elmondta, a csúcsot a következő időszakban várják, és a fertőzés az egész ország területén az eddiginél is erősebben terjedhet.