Egyre jobban tombol a járvány Indiában

Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halálesetek szám.

A betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.

A járvány kezeléséért bírált Narendra Modi kormányfő pártja Nyugat-Bengália államban vereséget szenvedett a helyi választásokon.

A vasárnap már a negyedik egymást követő olyan nap, amikor a koronavírus világjárvány indiai második hullámában meghaladta a háromezret a betegségben elhunytak száma. A járványnak vasárnapig összesen 215 542 halálos áldozata volt a világ második legnépesebb országában.

Szombaton India lett az első ország, amelyben az új esetek száma meghaladta a 400 ezret. Több mint tíz napja 300 ezer fölött van az új fertőzöttek száma.

Az egészségügyi rendszer – a kórházak, valamint a halottasházak és krematóriumok – túlzsúfoltak, az orvosi oxigén hiánya komoly kihívást jelent.

A fővárosban, Újdelhiben, valamint Ándhra Prades és Harijána államokban harmincnégy beteg halt meg a kórházakban állítólagosan az oxigénhiány miatt – írta az India Times című napilap.

Narendra Modi kormányfő vasárnap tanácskozást hívott össze a járvány példa nélküli belobbanása miatt szükségessé vált intézkedések megvitatására.

Indiában szombaton újabb oltási kampány kezdődött, ezúttal minden 18 év feletti állampolgárt beoltanak, de csak maroknyi állam volt képes kiszállítani az oltóanyagot a vakcinahiány közepette. A kormány közlése szerint mindössze 86 ezer új páciens kaphatta meg a védőoltást.

Az Egyesült Államokból, Németországból érkezik a nemzetközi segítség , más országok is ígértek támogatást.

A Reuters brit hírügynökség szombaton számolt be arról, hogy bírálat érte a szövetségi kormányt, amiért nem reagált tudományos tanácsadói március elejei figyelmeztetésre, amely szerint új és a korábbinál sokkal fertőzőbb vírusváltozat jelent meg az országban.

Az egyre erősödő járvány ellenére India öt államában választásokat tartottak, és a nagyon fontos Nyugat-Bengália államban Modi miniszterelnök pártja vereséget szenvedett.

Modit sokan bírálták amiatt is, hogy a választásokra összpontosítja figyelmét ahelyett, hogy a járvány elleni küzdelem állna tevékenységének középpontjában. Egyes szakértők a választási bizottságot is hibáztatják, mert ilyen körülmények között is engedélyezte a gyűléseket és a szavazást, miközben nagy tömegek nem tartják be a maszkviselés és a szociális távolságtartás előírásait.

A győztes Mamata Banerdzsi harmadszor lesz Nyugat-Bengáli főminisztere, miután pártja, a Trinamul Kongresszus kétharmados többséget, több mint 200 helyet szerzett a 294 fős helyi parlamentben.

Néhány szavazókörzetben még folyik a leadott szavazatok számlálása.

Banerdzsi jelenleg az egyetlen női főminiszter az indiai államokban.

Modi pártja, a Bharatija Dzsanata ezzel együtt nagyon jelentős nyereséget ért el: 80 helyet szerzett a 2016-os 3 után, és így a fő ellenzéki párt lett.