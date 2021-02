Két hete emelkedik a fertőzöttek száma, letértünk a járvány csökkenő tendenciájáról, mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. A koronavírus mutánsai Európa-szerte sok országban okoznak problémát. A tiszti főorvos hangsúlyozta:

a variánsok jelen vannak többek között Portugáliában, Csehországban és Szlovákiában is, ahol újabb súlyos járványhullámot indítottak el.

Magyarországon az aktív fertőzöttek száma 82 649 fő. A tisztifőorvos elmondta,

megdőlni látszik az a tézis, mely szerint a mutánsok nem okoznak súlyosabb megbetegedéseket, az látszik a napi adatokból, hogy egyre többen kerülnek kórházba.

Jelenleg kórházban 4489 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen, a számok azt mutatják, hogy két hét alatt negyedével nőtt a lélegeztetőgépen lévő betegek száma, valamint két héttel ezelőtt már 300 alatt volt azoknak a száma, akik kórházi ápolásra szorultak.

A brit mutánssal kapcsolatban elmondta, 378 főnél mutatták ki a brit variáns, de emellett 34 főnél újabb mutánsok jelenlétét is azonosították, de ez járványügyi szempontból nem jelent problémát. Hangsúlyozta, ezek a mutánsok nem a brazil és nem a dél-afrikai mutánsok csoportjába tartoznak. A betegek közül mindössze tíz eset hozható összefüggésbe utazással – tette hozzá Müller Cecília.

Ugyanakkor elmondta, a variánsok ellen is hatásosak azok a védőoltások, melyeket itthon is alkalmaznak. Az oltásokkal kapcsolatban megjegyezte, a következő két hétben több védőoltást tudnak beadni, mint amennyit eddig összesen. A magyarországi átoltottsági adatok jobbak, mint az Európai Unióban, mert amíg az EU átlag 3,9 százalékos, addig hazánkban már 4,6 százalékos az átoltottság. A héten elkezdik a kínai vakcinát is használni, a Sinopharm védőoltás elölt inaktivált állapotban tartalmazza a vírust és ez sokkal jobban megmozdítja az immunrendszert, egyesek szerint hosszabb, tartósabb védelmet is adhat. Müller Cecília kiemelte, az a koronavírus elleni védőoltás, amit magyar tudósok fejlesztenek ugyanazzal a technológiával fog készülni, mint kínai vakcina.