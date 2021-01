Ezerötszáz alatt az új fertőzöttek száma, hetvenheten elhunytak

Az elmúlt 24 órában 1 419 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést ezzel 343 656 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 725 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 203 972 fő, az aktív fertőzöttek száma 128 959 főre csökkent.

Jelenleg 5 065 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházi oltópontokon folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás.

A következő vakcinaszállítmány kedden várható.

A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása.

Eddig három szállítmány Pfizer-vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé.

Jövő kedden pedig újabb 39 ezer ember számára érkezik oltóanyag. A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállították ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra, és Zalaegerszegre.

Múlt hét csütörtökön megkezdődött és a hétvégén is folytatódott a nagyobb létszámú idősotthonok lakóinak és dolgozóinak az oltása. A következő hetekben újabb vakcina-szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is.

Január 6-án újabb vakcina kapta meg az európai forgalombahozatali engedélyt. Így a Pfizer-vakcina mellett hamarosan a Moderna-vakcina is elérhető lesz az EU tagállamaiban, így Magyarországon is. A Moderna-vakcinából jövő hét elején várható egy kisebb szállítmány. Az év első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.