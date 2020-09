Franciaországban és Brazíliában is rekordot döntött a napi esetszám

Csaknem 9 ezer új fertőzöttel megdőlt a koronavírus-járvány regisztrált napi esetszáma Franciaországban – közölte péntek este az egészségügyi minisztérium.

Az elmúlt 24 órában 8975 koronavírusteszt bizonyult pozitívnak, és 53 járványgócot tártak fel.

Az előző két napon már 7 ezer fölött volt a napi esetszám,

de az eddigi rekordot március 31-én, az általános karantén alatt mérték, akkor 24 óra alatt 7578 esetet regisztráltak.

A járvány kezdete óta országszerte 1640 járványgócot találtak a hatóságok, ezek közül 1009-et már teljesen felszámoltak.

A tesztelések száma napról napra nő, és mindenhol ingyenes, azoknak is, akik nem rendelkeznek társadalombiztosítási kártyával. Az elmúlt hét napban 1 023 275 tesztelést végeztek, a járvány márciusi kezdete óta pedig csaknem 9 milliót.

A pozitív tesztek aránya is folyamatosan emelkedik, és péntekre elérte a 4,5 százalékot, míg a kijárási korlátozások feloldásakor csak 1,1 százalék volt.

A kórházi kezelésre szorulók száma is nő, de a tendencia egyelőre mérsékelt, csütörtök óta 28-cal 4671-re emelkedett. Lélegeztetőgépre 473-an vannak kapcsolva, ami kilenccel több, mint 24 órája.

A koronavírus-fertőzésben az előző napokhoz hasonlóan húszan vesztették életüket, de a járvány kezdete óta az áldozatok száma hússzal lefelé, 30 686-ra módosult az idősotthonok által korábban közölt téves adatok miatt.

A súlyos betegek nagy többségét a párizsi régióban és a dél-franciaországi Marseille-ben és környékén ápolják.

Rekordmagas szintet ért el a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban.

Az egészségügyi minisztérium szombat reggeli kimutatása szerint előző nap 798 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami 118-al több az eddigi legmagasabb, előző napi esetszámnál. Csütörtökön 680-an kapták el a fertőzést.

A napi esetek száma szeptember elseje óta emelkedik, gyorsabban, mint tavasszal. Az utóbbi napokban a közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma – állapította meg a cseh hírügynökség.

Március elseje óta, amikor az első fertőzést kimutatták, több mint 27 ezer ember kapta el a fertőzést Csehországban. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben 429-en haltak meg, míg több mint 19 ezren meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma mintegy 7800.

Kórházi kezelésre jelenleg 190 személy szorul, a betegek nem egészen három százaléka. Aggasztó, hogy növekszik a súlyos esetek száma. A szaktárca szerint a kórházban kezeltek közül 44 betegnek intenzív kezelésre, lélegeztetőgépre van szüksége.

Keddtől kezdve kötelező a szájmaszk használata az egészségügyi és a szociális intézményekben, a hivatalokban, a tömegközlekedési eszközökön és a választási helyiségekben. Ugyanakkor pozitív teszt esetén a kötelező karantén az eddigi két hétről tíz napra csökkent.

A tiszti orvosi szolgálat csütörtökön bejelentette, hogy Prágában, amely jelenleg a legveszélyesebb lokális fertőzésgóc, jövő szerdától kötelező lesz a szájmaszkhasználat az üzletekben, a hónap közepétől pedig az iskolákban is, a hatodikosoktól kezdve szájmaszkot kell viselniük a tanulóknak az osztálytermekben is. A sajtó szerint a következő napokban további szigorításokra is számítani kell.

Több cseh miniszter és parlamenti képviselő is karanténban van, mert megbetegedett, vagy kapcsolatba került a fertőzöttekkel. A járvány a művészeket és a sportolókat sem kíméli. Pozitív lett a koronavírus tesztje Margita István magyar származású, nemzetközi hírű cseh operaénekesnek és feleségének Hana Zagorovának, aki a cseh könnyűzene egyik legendája. A 73 éves énekesnőt magas lázzal egy prágai kórházban kezelik – mondta Margita pénteken a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevíziónak.

Több mint 50 ezerrel nőt egy nap alatt a fertőzöttek száma Brazíliában

Több mint 50 ezerrel nőt egy nap alatt a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Brazíliában – tudatta pénteken az ország egészségügyi minisztériuma.

A ragály miatt – ugyancsak 24 óra alatt – 888-an haltak meg,

így eddig már 125 ezer 502-en vesztették életüket a járvány kezdete óta Brazíliában. Ennél több halottja csak az Egyesült Államokban van a kórnak, több mint 185 ezer.

A fertőzöttek száma péntekre megközelítette a 4,1 milliót a latin-amerikai országban.