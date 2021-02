Galgóczi: cél, hogy minél többen megkapják az első oltást

Minél több embernek akarják beadni az első koronavírus elleni oltást, ezért változik a Pfizer-Biontech és az AstraZeneca vakcinája esetében a második oltás időpontja – közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az M1-en vasárnap.

Kifejtette: az oltási stratégia eddig az volt, hogy – az alkalmazási előiratnak megfelelően – minden esetben betartották az első és a második oltás közötti időintervallumot.

Mostantól – annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírus terjedését -, igyekeznek minél több embernek beadni az első oltást, hiszen már az is ad egy alapvédelmet a fertőzés ellen.

Ismertetése szerint a klinikai, tudományos és szakmai ismeretek alapján igyekeznek kitolni a második oltás időpontját. A Pfizer vakcinánál a 21. napról a 35. napra tolják a második oltást. Az AstraZeneca vakcinánál az alkalmazási előirat szerinti maximális időtartamot kihasználva, a 12. héten adják be a második vakcinát. A Moderna, valamint az orosz és a kínai vakcinák esetében egyelőre nem változtatnak a két oltás közötti oltási sémán.

Galgóczi Ágnes azt mondta: bíznak abban, hogy már az első oltás beadásával kialakítható lesz olyan védelem, amely megakadályozza a fertőzés terjedését. Így talán tavasz végére, nyár elejére olyan átoltottságot érnek el, ami valóban védelmet jelent a közösségnek. Már több mint 670 ezer embert oltottak be Magyarországon.

Az NNK osztályvezetője úgy tapasztalja, hogy növekszik az oltás iránti bizalom.

Elmondta: eddig három nagyobb, a brit, a dél-afrikai és a brazil mutánstípust azonosítottak.

Ezek a fertőzés terjedésében, illetve a vírus tulajdonságaiban hoztak jelentős változást. Ezek közül Magyarországon eddig a brazil mutánst nem azonosították. Már a dél-afrikai mutánst is kimutatták, míg a brit mutációt, már több mint 400 embernél azonosították, az már közösségben is terjed Magyarországon. Mivel a brit mutáns gyorsabban terjed, a következő időszakban várhatóan tovább fog emelkedni az új fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma is.

Kitért arra is, hogy jelenleg az ország legtöbb nagyvárosában stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, Salgótarjánban és Szombathelyen mértek emelkedést.

A szennyvízmintákban is kimutatták a brit mutánst.

A szakember ezzel együtt kiemelte, hogy a többi mutáció behurcolása megakadályozható azzal, ha minimálisra szorítják az utazásokat. Folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi helyzetet és az esetszámoknak megfelelően, szükség esetén további intézkedéseket vezetnek be.

Galgóczi Ágnes kiemelte: most a fegyelmezettség a legfontosabb, hogy továbbra is mindenki betartsa a járványügyi szabályokat. A kontaktusok számának korlátozásával csökkenthető a járvány terjedése. Emellett azt kérte, aki regisztrált, és értesíti az orvos, mindenképpen éljen az oltás lehetőségével.