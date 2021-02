Gyógyszercég segít be a Johnson and Johnsonnak a vakcinagyártásba

A Sanofi gyógyszeripari vállalat a Pfizer-BioNTech után a Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyárnak is besegít a koronavírus-elleni oltóanyaga gyártásába, amíg a saját vakcinája nem készül el – jelentette be hétfőn a francia gyártó nem sokkal azután, hogy megkezdte a brit GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari vállalattal közös fejlesztésű, fehérjealapú, koronavírus elleni vakcinájának klinikai tesztelését.

A Sanofi a Johnson and Johnson oltóanyagának több fázisában is részt vesz 2021 harmadik negyedévétől

– olvasható a közleményben. A francia vállalat a közép-franciaországi Lyon közelében található Marcy-l’Etoile-i üzemében fog flakonozni az amerikai vakcinából havonta mintegy 12 millió dózist.

Ez a második alkalom, hogy a Sanofi átengedi a gyártósorait az egyik legfőbb konkurensének.

Nyáron a németországi Frankfurt melletti üzemében a Pfizer-BioNTech vakcinájának mintegy 125 millió dózisát fogják legyártani.

A járványhelyzet miatt a gyógyszergyártó-iparban váratlan szövetségek jöttek létre, sokszor konkurens vállalatok között. A svájci Novartis, amely nem fejleszt saját oltóanyagot a koronavírus ellen, szintén azt tervezi, hogy besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyagának gyártásába.

Paul Hudson, a Sanofi vezetője szerint a Johnson and Johnsonnal között megállapodás arról tanúskodik, hogy a Sanofi „a szolidaritásával hozzájárul a közös erőfeszítéshez annak érdekében, hogy minél előbb véget érjen az egészségügyi krízis”. Az elmúlt hónapokban a francia kormány többször is felszólította a Sanofit, hogy engedje át a gyártósorait annak érdekében, hogy a koronavírus-elleni oltóanyagból az Európai Unió tagállamainak szánt csaknem 2,5 milliárd dózis minél előbb rendelkezésre álljon.