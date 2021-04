Hamarosan Indiában is olthatnak a Szputnyik V-vel

Az orvosi és farmakológiai szakemberekből álló bizottság engedélyezésre javasolta az oroszok által fejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot.

Pillanatnyilag Indiában tombol legnagyobb erővel a koronavírus-járvány. Az ázsiai ország egy erősödő második hullámmal küzd, miközben egymást érik a népünnepélyek, négy államban is dübörög a választási kampány, de a lakosság fegyelme is lankad. Ráadásul egyre több helyen azonosítják a brit, a dél-afrikai, valamint az ezeknél is fertőzőbb brazíliai variáns jelenlétét az országban. Épp ezért az indiai hatóságok mindent megtesznek, hogy gyorsítsák a lakosság tömeges oltását, és enyhítsék az egészségügyi rendszer terhelését, amely beszámolók szerint több nagyvárosban is akut eszköz- és emberhiánnyal küzd.

Erre reális esélyük nyílhat, hiszen az Indiában működő Szérum Intézet a világ legnagyobb vakcinagyártója, amely az indiai fejlesztésű, Covaxin elnevezésű oltóanyag mellett (amelyet a Bharat Biotech szabadalmaztatott) az Oxford/AstraZeneca Covishield elnevezésű vakcinájának gyártására és hazai forgalmazására is engedélyt kapott már.

A Szputnyik V használatát még az indiai gyógyszerellenőrzési főhatóságnak (Drugs Controller General of India – DCGI) is jóvá kell hagynia. Négy indiai üzemben folyik jelenleg is az orosz oltóanyag gyártása, az üzemek az év végig 800 millió adag vakcinára szerződtek a Szputnyik nemzetközi terjesztéséért felelős orosz állami befektetési alappal. A tervek szerint ennek csak egy részét szállítanák külföldre, a többit az indiai oltási kampányban használnák fel.

India hétfőn megtiltotta a Remdesivir nevű gyógyszer, valamint az annak előállításához szükséges alapanyagok kivitelét az országból. A kórházi kezelésre szoruló koronavírussal fertőzöttek kezelése során is használt szer exportjának tilalma egészen addig érvényben marad, amíg nem javul a járványhelyzet Indiában – idézi az Al Jazeera az újdelhi egészségügyi minisztérium közleményét. Havonta mintegy 3,9 millió adagot gyártanak a Remdesivirből Indiában, a gyógyszert eddig több mint száz országba exportálták.

Az ázsiai országban már több mint 13,35 millió fertőzöttet azonosítottak; ennél többen csak az Egyesült Államokban, illetve Brazíliában kapták el a fertőzést. Csak vasárnap 17 ezer új megbetegedésről és 900-nál is több, a járvánnyal összefüggő halálesetről adott hírt az indiai közegészségügyi szolgálat.

Narendra Modi indiai miniszterelnök közben cáfolta azt a hírt, amelyről korábban mi is beszámoltunk, hogy kormánya már márciusban megtiltotta a Szérum Intézetben gyártott vakcinák exportját annak érdekében, hogy a hazai oltási kampány szükségleteit fedezni tudja. Tette ezt annak ellenére, hogy maga a Szérum Intézet vezérigazgatója, Adar Poonawalla is megerősítette a Financial Timesnak azt a tényt, hogy cége júniusig a hazai megrendelések teljesítését veszi előre a külföldi szállításokkal szemben. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy az év második felére helyreállhat az intézetben gyártott oltóanyagok kivitele.