Harmadfokú figyelmeztetést is kiadott keddre az OMSZ

A tartós hőség miatt keddre már harmadfokú figyelmeztetést is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat, a hétfői veszélyjelzésükben fokozódó hőségre figyelmeztetnek.

Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyére már a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki, mivel ott 29 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

Budapestre, Pest, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést a hőség miatt, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére elsőfokú figyelmeztetést.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy Észak-Magyarországon nagyon erős, az ország többi régiójában pedig már extrém lehet az UV-B-sugárzás. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

Az előrejelzés szerint kedd hajnalban 15 és 23 fok közötti értékek várhatók. Napközben jellemzően napos idő valószínű. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, kis eséllyel északkeleten alakulhatnak ki helyi záporok, zivatarok. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, zivatar környezetében átmenetileg viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

A veszélyjelzésben felhívták a figyelmet arra is, hogy egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Ezekben átmeneti intenzív csapadék, viharos szél várható, de egy-egy helyen felhőszakadás (rövid idő alatt 30-40 milliméter csapadék), nagyobb méretű jég és kis területre korlátozódóan akár 90 kilométer/órát meghaladó szélroham is előfordulhat.

A tartós hőség miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos keddtől – a jelenlegi hőségriasztás fokozatot emelve – hőségriadót rendelt el.

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.

A meteorológiai szolgálat hőség miatti figyelmeztetése az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul.

Citromsárga, vagyis elsőfokú a figyelmeztetés, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja. A piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetés feltétele, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen.