Hat szűrőbusz segít be a tesztelésnél ma a fővárosban

Szerdán hat szűrőbusz végzi a teszteléseket – mondta a helyettes országos tisztifőorvos szerda reggel az M1 csatornán.

Surján Orsolya elmondta, a szűrőbuszok Budapesten és Pest megyében végzik a teszteléseket;

a szűrést az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koordinálja, és a buszokhoz azokat a pácienseket várják, akiknél fennál a koronavírus-fertőzés gyanúja, vagyis a háziorvosuk utalta be őket. Hozzátette, az OMSZ dönti el azt is, hogy hol van szükség a szűrőbuszokra, s most úgy gondolják, hogy Budapesten és Pest megyén kívül nincs szükség ezekre.

Szólt arról is, hogy a vizsgálatot – a háziorvos döntése után – az OMSZ erre kialakított felületén kell igényelni, a szűrések minden nap 9 és 16 óra között zajlanak.

Aki rosszul van, az semmiképpen ne jelenjen meg a szűrőbuszoknál.

Surján Orsolya elmondta azt is, antigénteszteket végeznek orrlyukon keresztül, ha ez negatív, akkor még egy mintát levesznek, s azt az Országos Vérellátó Szolgálat laboratóriumába küldik. Az utóbbi már egy PCR-teszt, aminek 24-48 órán belül lesz eredménye.