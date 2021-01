Hiánycikk marad a HPV-vakcina

Február végéig még biztosan nem lesz elérhető a patikákban az a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás,

amelyet az MSD Pharma Hungary Kft. gyárt. A gyógyszercég azt közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel, hogy a Gardasil 9 a közforgalmú gyógyszertárakban nem, de az állami ellátás keretein belül elérhető. Vagyis a 12 éves fiúk és lányok oltásához elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, így a tavasszal a tinédzserek megkaphatják a második védőoltást. A gyógyszercég nyerte a 3,4 milliárd forintos pályázatot, amellyel a nemzeti immunizációs program keretében a fiatalok számára biztosítja a HPV elleni védőoltást. Ez a tender már lejárt, de az MSD Pharma azt közölte a Világgazdasággal, hogy a megkezdett oltási programok folytatására készülnek Magyarországon is.

A vakcinára a közforgalomban nagy a kereslet, a Nemzetközi Oltóközpont Kft. rendelőjében évente több száz HPV-vakcinát adnak be, a fiatal felnőttek és az idősebb korosztály is egyre gyakrabban kéri az oltást. A cég a vakcinahiány miatt úgy döntött, hogy

előfoglalást vezet be, jelenleg 120 aktív előfoglalásuk van.

Ezért a szolgáltatásért egyébként tízezer forint többletköltséget számol fel az oltóközpont, a vakcina szabadáras, 49–59 ezer forint közötti áron kapható. Az oltóközpont azt írta lapunknak, hogy a közelmúltban csupán harminc darab vakcinához jutottak hozzá, ezzel az első tíz jelentkező oltását el is végezték decemberben és január­ban. A felnőttek esetében az oltássorozat három injekcióból áll, a tinédzsereknek pedig kettő kell a védettséghez.

A gyógyszercég a Világgazdaság megkeresésére azt közölte, hogy

közforgalomban a vakcina valószínűleg csak tavasszal lesz elérhető, de pontos dátumot nem tudott mondani.

A hiány okai között megjelölte, hogy világszerte megnőtt az igény a HPV-vakcinára, egyre több ország dönt úgy, hogy a nemzeti oltóprogram részévé teszi az oltást. Így tett egyébként Magyarország is, a 2014–2015-ös tanévben bevezette a serdülő lányok HPV elleni védő­oltását, a 2020–2021-es tanévtől pedig már a hetedik osztályos fiúkat is oltják. Évente mintegy 48-49 ezer lány- és ugyanennyi fiúgyermek kapja meg a védőoltást térítésmentesen. A 2019–2020‑as tanévben az oltásra jogosult 49,5 ezer 12 éves, hetedikes lánynak a 84,2 százaléka kapta meg a védőoltást, viszont 7750 gyermek szülője nemet mondott a vakcinára. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO adatai szerint 2020 októberében 110 ország oltási programjában szerepelt a HPV elleni vakcina. Közülük negyven országban mind a lányokat, mind a fiúkat beoltják.