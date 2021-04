Hol végzik az unióban vagy az államokban legyártott vakcinák?

Ugyan az Európai Unió tett előrelépéseket az oltóanyag-stratégiában, Brüsszelben továbbra sem vezetnek be exporttilalmat a vakcinákra. Míg az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban ezzel szemben a legyártott oltásokat 100 százalékban helyben használják fel, többek között ezért is haladhatnak intenzívebben a tengerentúli oltási programok – mutat rá a Statista és az Airfinity.

Az egyébként is akadozó vakcinaellátásnak az sem tett kifejezetten jót, hogy több európai ország felfüggesztette az AstraZeneca (új nevén Vaxzevria) oltóanyagának a használatát.

Azonban az exporttilalom hiánya is látványos különbségeket okoz:

míg az unióban legyártott vakcinák több mint negyven százalékát exportálják,

addig Angliában és Amerikában száz százalékban helyileg használják fel a legyártott oltóanyagokat.

Így az Európai Unióban készített 110 millió vakcinából csupán 64 millió dózist adtak be valamelyik tagállamban. Míg Amerikában mind a 164 millió adag oltóanyagot helyi emberek kapták meg. Hasonló az arány Angliában is, az előállított 16 millió oltás mindegyikét honfitársaiknak adták be.

A legnagyobb oltóanyaggyártó országhoz, Kínához képest jobbak az uniós mutatószámok, a távol-keleti ország alig több mint oltásainak felét (52 százalék), vagyis 120 millió dózist hasznosított belföldön, míg 109 milliót adagot értékesített külföldre.