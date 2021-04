Javulnak a járványügyi adatok

Javulnak Magyarországon a járványügyi adatok, a koronavírus elleni oltás folyamatosan zajlik, az országban ma már minden harmadik ember legalább egy védőoltást megkapott – mondta el a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.

Galgóczi Ágnes közölte: már több mint 3 millió 252 ezren kaptak oltást, és közülük 1 millió 350 ezernél többen megkapták a második oltást is. Az elmúlt egy napban 205-en haltak meg és újabb 3706 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

Arra kérte azokat, akik még nem regisztráltak védőoltásra, hogy ezt tegyék meg.

Amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, akkor kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, és az oltás előrehaladtával, illetve a járványügyi adatok javulásával tovább enyhíthetnek a szigorú szabályokon – tette hozzá.

Annak kapcsán, hogy április 19-én, hétfőn kinyithatnak az óvodák és az alsó tagozatos diákok újra az iskolában tanulhatnak, azt mondta: a kisebb gyerekek biztonsággal visszatérhetnek a jelenléti oktatásba, az intézmények felkészültek fogadásukra, az épületeket fertőtlenítették, a pedagógusok oltási kampánya három hétvégén keresztül folyt.

Galgóczi Ágnes közölte azt is, hogy egyre nagyobb mennyiségben, folyamatosan érkeznek Magyarországra a vakcinaszállítmányok.

A teljes egészségügyi ellátórendszert bevonták az oltás szervezésébe és lebonyolításába.

Elmondta azt is, hogy Magyarországon „nagyon jól halad az oltási kampány”, a regisztrált 60 év felettiek mintegy 90 százaléka be van oltva, és most már a 18 és 59 év közötti aktív korosztályt is folyamatosan oltják.

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: mindannyiunk felelőssége, hogy oltást kapjunk, magunkat is védeni kell, nem elégséges az, ha csak mások beoltottságára számítunk. A Magyarországon engedélyezett és használt vakcinák hatékonyak és biztonságosak – jelentette ki, hozzátéve, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a napvilágra kerülő klinikai kutatási eredményeket, biztonságossági vizsgálatokat.