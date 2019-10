A világ legdrágább gyógyszerét adják be kedden a Bethesda Gyermekkórházban az SMA1-es betegségben szenvedő másfél éves Zentének. A gyógyszert a szülők kérésére, közösségi gyűjtésből finanszírozva adja be az SMA központként is működő gyermekkórház – olvasható a gyermekkórház közleményében.



Szinte egész Magyarország megismerte – a közösségi médiának köszönhetően – Zente szomorú történetét. A kisfiú izomsorvadásban szenved,

a gyógyszereinek költsége viszont közel 700 millió forint. Szüleinek az összeget – szintén a közösségi média segítéségével – felajánlásokból sikerült összegyűjteni

A pénz kevesebb, mint egy hónap alatt gyűlt össze.