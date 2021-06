Kétszáz alatt maradt a fertőzöttek száma

179 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – adta hírül a koronavirus.gov.hu.

Elhunyt 6 többségében beteg, így az elhunytak száma 29 889 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 720 400 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 096 főre csökkent. 549 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban 117 fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, és 17 ember veszítette életét.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 296 926 fő, 4 073 520 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 54,2 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 41 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 302 ezer fő és 92 százalékuk már fel is vette az oltást.