Kilencven százalékos hatékonyságú vakcinát fejlesztettek

A Biontech és a Pfizer novemberben jóváhagyást kérnek koronavírus-oltóanyagukra az USA-ban. Korábban azt moondták, 50 százalékban hatásos oltóanyagra is megadnák az engedélyeket.

Kilencven százalékban hatásos lehet az amerikai Pfizer és a német Biontech gyógyszergyártó által kifejlesztett kísérleti oltóanyag az új típusú koronavírus ellen

– jelentette be a két cég hétfőn. Kiemelték: tovább folytatják a munkát és azzal számolnak, hogy november harmadik hetében lesz elég adatuk ahhoz, hogy kiváltsák az amerikai szakhatóság (Food and Drug Administration – FDA) rendkívüli engedélyét az oltás forgalomba hozatalához (Emergency Use Authorization – EUA).

Mint írták,

az idén nagyjából ötvenmillió, jövőre 1,3 milliárd adagot tudnak gyártani a BNT162b2 elnevezésű oltóanyagból.

A klinikai kísérletek utolsó, harmadik fázisa július 27-én kezdődött. Az oltás mindkét dózisát a fejlesztési program 38 955 résztvevője kapta meg.

Az adatok egy külső, független testület (Data Monitoring Committee – DMC) előzetes elemzése alapján azt mutatják, hogy az oltás a beadás utáni 28. naptól védettséget biztosít az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) által okozott betegségtől (COVID-19). Ez az eredmény „az innováció, a tudomány és az egész világra kiterjedő együttműködés győzelme” – idézték a közleményben Ugur Sahint, a Biontech társalapító-vezérigazgatóját.

A Németországba Törökországból bevándorolt szakember a többi között rámutatott, hogy a DMC előzetes elemzése éppen a SARS-COv-2-járvány második hullámának közepette készült el. Ez még inkább kiemeli annak jelentőségét, hogy a fejlesztés a világjárványból a „normalitásba” visszavezető utak egyikét jelentheti – fogalmazott.

Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szakosodott mainzi Biontech és a New York-i központú Pfizer Lightspeed (Fénysebesség) nevű fejlesztési programja a világjárvány első heteiben kezdődött.

A vakcinákért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (Paul Ehrlich Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel – PEI) áprilisban adta meg az engedélyt az oltóanyag emberi tesztelésére. Az Egyesült Államokban májusban kezdődtek a klinikai tesztek.