Kína az oltási kampányban is külön kategória

Kína jó úton halad ahhoz, hogy a népesség negyven százalékát beoltsák a hónap végéig, az Egyesült Államokban azonban nem fogják elérni a kitűzött vakcinázási célt.

Két hétnél alig valamivel több van már csak hátra július 4-ig, de a jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, hogy Joe Biden elnöknek addig nem sikerül elérnie a kitűzött célt, hogy a felnőtt lakosság 70 százaléka megkapja a koronavírus elleni oltásnak legalább az első, 160 millióan pedig mindkét adagját.

A Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint

a hét közepéig a felnőttek 65 százaléka kapott legalább egy vakcinát, és naponta átlagosan 756 ezer embert kellene beoltani, ám az utóbbi időben napi 336 ezerrel ennek még a felét sem sikerült teljesíteni.

Ha így haladnak tovább, akkor a függetlenség napjára a felnőtt lakosság 67 százaléka kap majd oltást, ez azonban még nem jelenti a világ végét Anthony Fauci, a Fehér Ház vezető egészségügyi tanácsadója szerint, csak azt, hogy folytatni kell az erőfeszítéseket, mivel az oltással a vírus delta (indiai) variánsának a terjedése is lassítható.

Ez a változat nemcsak 60 százalékkal fertőzőbb, de az eddigi tapasztalatok alapján súlyosabb és az eredetiétől eltérő tünetekkel is jár.

A fiatalabbaknál leginkább súlyos náthához hasonlít, így az érintettek nem érzik nagyon betegnek magukat, de fertőzhetnek és kockázatnak tehetnek ki másokat. A delta variáns az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint már legalább nyolcvan országban megjelent, több helyen, például az Egyesült Királyságban is dominánssá vált, és már az Egyesült Államokban is az új esetek több mint tíz százalékáért felelős.

Az Egyesült Államokkal ellentétben Kínában olyan mértékben és ütemben folyik az oltás, amilyenre sehol a világon nincs példa.

A CNN beszámolója szerint a hét közepéig több mint 945 millió oltást adtak be az országban – vagyis a globálisan felhasznált 2,5 milliárd adagnak majdnem a negyven százalékát, és a hétvégén valószínűleg átlépték az egymilliárdot is. Az eredmény különösen annak fényében elképesztő, hogy az egymilliós határt csak március 27-én érték el, de a (múlt) héten volt olyan nap, amikor több mint húszmillió adagot adtak be. Cong Nan-san, a vezető járványügyi szakértő, a kormány tanácsadója szerint a cél, hogy az 1,4 milliárdos népesség 40 százalékát teljesen beoltsák a hónap és 80 százalékát pedig az év végéig.