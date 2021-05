Kudarcnak bizonyult a globális járványkezelés

Egy független vizsgálóbizottsági jelentés szerint a koronavírus-járvány megelőzhető lett volna, és a pandémia elleni fellépés is több sebből vérzik – számolt be róla a BBC.

Az Egészségügyi Világszervezet által létrehozott testület megállapításai szerint a WHO és a kormányok válasza egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a járvány súlyos károkat okozott.

A WHO-nak korábban kellett volna lépnie, és a globális veszélyhelyzetet bejelenteni

– állítja a jelentés. Hozzátéve, hogy sürgős változtatások nélkül egy esetleges jövőbeli járványkitörés hasonló veszélyeket hordoz magában.

Világszerte már több mint 3,3 millió ember veszítette életét a Covid-19 következtében.

Bár az Egyesült Államok és Európa már az enyhítés fázisában jár, addig Ázsiában még csak most robban be igazán a járvány. Indiában szinte napról napra dőlnek meg a halálozási rekordok, és Nepálban is egyre jobban tombol a vírus.

A pandémiára adott válaszokat vizsgáló független WHO-s bizottság azt elemezte, hogy az elmúlt közel másfél év járványkezelése mennyire tudta megfékezni a vírus terjedését.

Az a helyzet, amiben most vagyunk, amit ma tapasztalunk, megakadályozható lett volna

– nyilatkozta újságíróknak Ellen Johnson Sirleaf, a biztosság társelnöke, korábbi libériai elnök.

Számtalan hiányosság, késedelem, és a nem megfelelő kommunikáció is megágyazott a kudarcnak

– tette hozzá.

Az egyik első megállapítás az volt, hogy a WHO-nak nem kellett volna január 30-ig várnia, a január 22-i első ülésen már nemzetközi veszélyhelyzetet kellett volna hirdetnie.

Ráadásul a WHO bejelentését követően egy hónap elveszett a felkészülésből, mivel az országok ez idő alatt nem tettek megfelelő intézkedéseket a vírus terjedésének megállítására.

Erre jó példa, hogy az Egyesült Államok és Európa csak akkor kezdte az utazási korlátozásokat és a lezárásokat bevezetni, amikor a kórházak már kezdtek megtelni betegekkel.

Amikor az országoknak a Covid-betegek nagy számú beáramlására kellett volna felkészíteni egészségügyi rendszereiket, mindenki a védőfelszerelések és a gyógyszerek beszerzésével volt elfoglalva – szól a megállapítás.

A jelentés kulcsfontosságú reformokat javasol a jövőbeli járványok megelőzése érdekében:

A WHO-nak állandó globális járványfenyegetettségi munkacsoportot kell létrehoznia, melynek hatáskörébe tartozna a tagállamok elszámoltatása is.

Egy közös betegségfigyelő és járványmonitorozó rendszert kellene kialakítani, amely az érintett országok jóváhagyása nélkül is közzé tehetné az adatokat.

Az oltásokat közjavaknak kell minősíteni.

Pandémiás finanszírozási alapot kell létrehozni.

A testület társelnöke, Helen Clark egykori új-zélandi miniszterelnök új véli, hogy a WHO felhatalmazása kritikus fontosságú.

Az utazási korlátozások gyorsabb, és szélesebb körű bevezetése a betegség gyors terjedésének komoly gátja lett volna, ahogyan ma is az

– tette hozzá.

A jelentés a járvány elejét a 21. század Csernobiljának írta le, az egykori szovjet atomkatasztrófánál tapasztalt tétlenséghez hasonlítja azt az időszakot, amikor a járvány kezdetén a világ vesztegette az időt.

A bizottság a jobb struktúrák és folyamatok létrehozását, a WHO határkörének kiszélesítését, és finanszírozásának javítását hangoztatja.

Egyúttal felszólította a gazdag országokat, hogy szeptemberig egymilliárd adag vakcinát osszanak meg egymással. Ez különösen annak fényében jelentős kérés, hogy sok ország a mai napig nem szívesen nyilatkozik saját oltóanyag-készletéről.

A jelentés kifejezetten a járványkezeléssel foglalkozik, így az olyan, egyébként fontos kérdések nem képezték a vizsgálat tárgyát, mint az állatvilággal való kapcsolódás, azaz hogyan kerülhetjük el, hogy a betegségek állatról emberre terjedjenek.