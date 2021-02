Lassú emelkedés kezdődött el a járványadatokban

Megtorpant a koronavírus-járvány második hullámának lefelé tartó szakasza, egyes járványügyi adatokban ismét lassú emelkedés kezdődött el

– közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt mondta, miként Európa több országában, úgy Magyarországon is részben a brit koronavírus-mutáns miatt tapasztalható a korábbi kedvező adatok romlása.

Egyelőre ez az emelkedés még csak lassú, az elmúlt napon 1862-vel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, de ha teret hódít a fertőzőképesebb brit mutáns, további növekedés várható – mondta.

Hozzátette: a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában folyamatosan vizsgálják a mintákat, de

a brazil és a dél-afrikai vírusmutánst még nem fedezték fel.

A járványból az egyetlen kivezető út a védőoltás – mondta a tisztifőorvos, hangsúlyozva, továbbra is nagyon fontos a védekezés és az, hogy a minimálisra csökkentsük a fertőzés átadásának lehetőségét.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy az eddig beoltottaknál csak enyhe reakciókat tapasztaltak: bőrpírt, az oltás helyén duzzanatot, enyhe izomfájdalmat, fejfájást, nyirokcsomó-megnagyobbodást. Ezek velejárói az oltásnak, annak a folyamatnak, hogy a szervezet reagál az oltóanyagra – mondta.

Jelezte:

csütörtökön két gyártótól is érkezett oltóanyag-szállítmány; a Modernáéból 21 600 adag, az AstraZenaca vakcinájából pedig 45 600 adag.

Jelenleg négyféle oltóanyaggal oltanak, hiszen a Pfizer és a Moderna készítménye után elkezdődik az orosz Szputnyik- és az oxfordi AstraZeneca-védőoltások beadása is. Megjegyezte, utóbbi gyártó vakcináját az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javasolja ugyan 60 év felett is, de Magyarország – a maximális biztonságot figyelembe véve – csak 60 év alattiakat olt ezzel.

Az országos tisztifőorvos azt mondta, bízik abban, hogy a folyamatosan érkező oltóanyag-szállítmányok révén növelni tudják a háziorvosok által beadható mennyiségeket is.

Elmondta, a Szputnyik-vakcinával a fővárosban kezdődik meg az oltás, 560 háziorvost kértek meg arra, hogy válasszanak ki öt embert, akiket az oltópontokra küldenek. Négy oltóponton kapható meg az orosz oltás: a Dél-pesti Centrumkórházban, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (Honvédkórház), a Szent Imre és a Szent János kórházban.

Müller Cecília kiemelte: a koronavirus.gov.hu és a vakcinainfo.gov.hu weboldalon több tájékoztató anyag olvasható az oltásokkal kapcsolatban, és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is minden korosztály megtalálja a választ.

Felhívta a figyelmet arra, hogy hideg időben célszerű több – eldobható – maszkot magunknál tartani, mert a kilélegzett levegő ráfagy a maszkra, az átázott maszk pedig nem véd megfelelően.