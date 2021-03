Magyar fejlesztésű lélegeztetőgépeket kapott a Semmelweis Egyetem

Átadták az új generációs, hazai fejlesztésű lélegeztetőgép első tíz prototípusát a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának, amely az ország legnagyobb lélegeztetési központjának számít.

A berendezéseket az egyetem orvosszakmai iránymutatása alapján, a Femtonics Kft. fejlesztette ki, számos hazai partner és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.

Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár jelenlétében 2021. március 4-én átadott hazai lélegeztetőgépeket első lépésben a klinikai kutatásban használják majd, segítségükkel személyre és betegségre szabott lélegeztetési módok kialakítására nyílik lehetőség, így az egyetemi-vállalati együttműködésben megvalósított fejlesztés új távlatokat nyithat a lélegeztetési terápia terén.

A Femtonics Kft. szakmai gárdája a rendelkezésére álló gépészeti, elektronikai, anyagismereti tudást ötvözte a Semmelweis Egyetemen meglévő orvostechnikai és klinikai tudással. Az orvostechnikai eszközök szigorú szabványrendszere szerint kifejlesztett eszközök az egyetemen folytatott klinikai vizsgálatok során tudományos, orvos-szakmai és etikai szempontból egyaránt sikeresen teljesítettek.

Az eszméletlen és tudatuknál lévő betegek kezelésénél is alkalmazott prototípusok megfelelően támogatták a spontán légvételeket, hibátlanul reagáltak a lélegeztetés során előforduló eseményekre (például köhögésre).

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az átadás kapcsán hangsúlyozta:

az egyetem kiemelten támogat minden olyan fejlesztést, amely a betegágy mellett közvetlenül felhasználható eredményekkel jár.

A fejlesztés sikerében fontos szerepet játszott, hogy a Semmelweis Egyetem hármas, szétválaszthatatlan egysége az oktatás, a kutatás-innováció és a magas szintű klinikai betegellátás.

Az egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikáján (AITK) a prototípusok segítségével olyan személyre és betegségtípusra paraméterezhető lélegeztetőgép fejlesztése a cél nemzetközi tapasztalatok alapján, amely speciális lélegeztetési módokat is alkalmaz és új távlatokat nyit a lélegeztetési terápia terén – emelte ki Lorx András, az AITK egyetemi docense, a fejlesztés orvosszakmai vezetője.

A tavaly március végén indított innovatív együttműködésről Rózsa Balázs, a fejlesztést megvalósító, az idegtudomány és agykutatás területén nemzetközi tudományos eredményeket felmutató, 3D kétfoton lézermikroszkópiában csúcstechnológiát képviselő Femtonics Kft. alapító tulajdonosa elmondta, hogy

a fejlesztés során az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványrendszer szerint nagyon szigorú előírásoknak kellett megfelelni, de így is nagyon rövid idő alatt sikerült kimagasló eredményt elérni.

Az eszközök kifejlesztésében a vállalat kémiai, elektronikai, szoftverfejlesztési és gépészeti osztálya folyamatosan emelt óraszámban vett részt. A bemutatott eszközök oxigén- és biokompatibilitás, aerodinamikai, pneumatikai szempontok szerint több mint 500 kritériumnak felelnek meg – tette hozzá a cégvezető. A fejlesztők ismertették az aerodinamikai és pneumatikai szempontok szerint megtervezett áramlási rendszert, amelyhez a szimulációt és optimalizációt követően, villamosmérnöki oldalról olyan elektronikai áramkör és szabályzórendszert alakítottak ki, amely a légzési ciklus tökéletes kiegyenlítettsége érdekében – mintavételezés útján – másodpercenként ezerszer avatkozik be.

A lélegeztetőgép fejlesztésekor kiemelt szempont volt a moduláris platform biztosítása, ezáltal a Semmelweis Egyetem rendelkezésére álló innovatív ötletek és eljárások könnyen implementálhatóak a berendezésekbe. A cégvezető kiemelte, hogy a vállalati-egyetemi összefogást sok hazai vállalkozás segítette, a 77 Elektronika Kft., a Linde Gáz Magyarország Zrt.,a Momert Zrt., a Mould-Tech Mérnöki Iroda Kft., a PCB Design Kft. és a Tech-Con Hungária Kft. is kiemelt partnerei voltak a magyar fejlesztésnek.

A hazai tudástőke felhasználásával nemcsak egy színvonalas lélegeztetőgép megalkotása vált lehetségessé, hanem egy speciális eljárásokat alkalmazó, egyedülálló termék kerülhet piacra a jövőben, amely a légzési elégtelenséggel küzdő betegek sikeresebb kezeléséhez járulhat hozzá – emelte ki a cégvezető.

Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár hangsúlyozta: az ITM támogatásával 2020 tavasza óta mintegy 30 kutatás-fejlesztési projekt indult el, amelyek nemzetközi szinten is kimagasló eredményességgel zajlanak, részben már be is fejeződtek.

A minisztérium 3 milliárd forintos keretösszegű alapjából támogatott kezdeményezések jelentős része közel egy éve eredményesen segíti a hazai védekezést, jellemzően ilyenek a vírus terjedését vizsgáló, járványmatematikai elemzések, vagy a gyógyszerkészítmény és terápiás fejlesztési és gyártási projektek. A hazai szakemberek a koronavírus globális kihívására gyorsan reagálva világszínvonalú tudást állítottak csatasorba a magyar emberek élete és egészsége védelmében.

A kormányzati forrásoknak és koordinációnak köszönhetően Magyarország külföldi kitettségét csökkentve képessé vált az önellátásra maszkokból, fertőtlenítőszerekből, Debrecenben koronavírus-vakcinát is előállító nemzeti oltóanyaggyár épül

– tette hozzá az államtitkár.