Már a gyerekek is regisztrálhatnak az oltásra

Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében arról beszélt, hogy a 12-15 éves gyerekek adataival a szülők regisztrálhatnak a vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd néhány nappal később már az online időpontot is lehet foglalni a Pfizerre, ami a korosztály kap.

Galgóczi arról is beszélt, hogy

az oltóanyag a háziorvostól is kérhető, ekkor azonban meg kell várni, hogy egy ampullányi gyerek összejöjjön.

Amennyiben a gyerek krónikus beteg érdemes a kezelőorvossal is beszélni.

Az osztályvezető a járványügyi adatokat is ismertette: 199 új fertőzött, 442 beteget ápolnak kórházban, legalább egy oltást kapott 5 324 996 fő, teljesen beoltott 4 157 681 fő.

A koronavírus a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége országos átlagban a tavaly nyárihoz hasonló, sehol sem növekedett — tette hozzá.

Azt mondta, a járványügyi intézkedéseknek és a védőoltásoknak köszönhetően sikerült letörni a járvány harmadik hullámát, azonban a vírus „nem tűnt el”.

Ezzel kapcsolatban kitért arra: előfordulhat, hogy ősszel, télen – a légúti fertőzések szezonális időszakában – újra „fellobbanhat” a járvány, ezért fontos, hogy minél többen éljenek az oltás lehetőségével.

Galgóczi Ágnes beszámolt arról is, hogy levelet küldtek a háziorvosoknak, amiben arra kérték őket: nézzék át a praxisukhoz tartozók listáját, és beszéljenek azzal, aki regisztrált, de még nem vette fel az oltást, és azzal is, aki még nem regisztrált.

Továbbá kérik azokat is, akik még nem vették fel a második oltásukat, hogy tegyék ezt meg, hiszen csak a második dózis után alakul ki a teljes védettség.