Már a megkérdezettek több mint fele az oltásra voksol

Már a megkérdezettek 52 százaléka beadatná magának a koronavírus elleni védőoltást, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hetenként frissülő oltási hajlandóságot bemutató közvélemény-kutatásából. A mérést 2020. november 30-ával kezdődő héten kezdték, az oltási hajlandóság azóta jelentősen megnőtt – írják.

A felmérés első hetében még csak a válaszadók kevesebb, mint 15 százaléka volt biztos benne, hogy beoltatná magát.

A felmérés tizenhatodik hetében – 2021. március 15-ével kezdődő héten – a válaszadók 21 százaléka volt elutasító az oltással kapcsolatban, szemben az első héten mért 36 százalékkal.

Március harmadik hetében az előző hetihez képest tovább nőtt az oltási hajlandóság. A mérés kezdetéhez (2020. november 30.–december 6.) képest több, mint három és félszer többen gondolják úgy, beoltatnák magukat, vagy már be is oltották őket. A bizonytalanok aránya ugyan egyre csökken, viszont továbbra is jelentős – írja a statisztikai hivatal.

Az oltáshoz való hozzáállást leginkább a vakcina biztonságosságáról alkotott kép befolyásolja. A megkérdezettek 84 százalékét a járvány súlyossága, a megbetegedések, halálozások száma, 81 százalékát az oltással kapcsolatosan a sajtóban, médiában megjelenő hírek, 79 százalékát a kormányzati kommunikáció, 67 százalékát pedig a közösségi médiában megjelenő információk is befolyásolják.

Ugyanakkor a válaszadók több mint a fele 55 százaléka egyáltalán nem veszi figyelembe az oltásellenes, oltásszkeptikus csoportok véleményét.

A 64 év felettiek (84 százalék) és a felsőfokú végzettségűek (67 százaléka) tervezik leginkább, hogy beoltatják magukat. A fiatalok és az alacsonyabb végzettségűek a legelutasítóbbak – írja a KSH elemzése.