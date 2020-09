Már az ezret súrolja a napi esetszám hazánkban

916 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 11 825 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 633 fő, 4058-an pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 7134 fő. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása – hívja fel a figyelmet a kormányzati tájékoztató portál.