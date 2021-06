Megszűnik az operatív törzs sajtótájékoztatója

Mivel véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a járvány elleni védekezésért felelő operatív törzs sajtótájékoztatója is megszűnik – közölte az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online tájékoztatón.

Kiss Róbert azt mondta, hogy emellett átállnak készenléti jellegű adatszolgáltatásra is, vagyis a járványügyi adatokat kizárólag hétköznapokon közlik, hétvégén nem.

www.koronavirus.gov.hu honlapon továbbra is minden fontos információ megtalálható.

Tudatta azt is: az operatív törzs újabb könnyítő védelmi intézkedésekre tett javaslatot. Ezek értelmében falunapon egy időben – életkorra tekintet nélkül – 1500-an lehetnek jelen, a rendezvényen nem védettek is részt vehetnek, és megengedett az élőzene is.

Zenés-táncos rendezvény helyszínén életkortól függetlenül csak védettek vehetnek részt.

Az intézkedések betartásáért a falunap, illetve a zenés-táncos rendezvény szervezője a felelős.

Kiss Róbert beszámolt arról, hogy Magyarország már 16 állammal között kétoldalú, és Romániával egyoldalú megállapodást a védettségi igazolások elfogadásáról. A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodások kiegészülnek az Albán Köztársasággal, a Marokkói Királysággal és az Ukrajnával kötött megállapodással.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik ütemével összhangban folyamatosan változnak a Magyarországra történő beutazás szabályai – mondta.