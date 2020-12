Merkely: helytálltak az egészségügyi dolgozók

Soha nem állt még ilyen kihívások előtt az egészségügy, mint a koronavírus-járvány idején, és a dolgozók megmutatták igazi erejüket, összetartásukat

– méltatta az egészségügyi dolgozók helytállását a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.

Merkely Béla arról is beszélt: a járványidőszakban a kórházak egymást segítették ki, az egyetemek pedig közösen végeztek nagy, reprezentatív szűrést annak érdekében, hogy pontosan meg lehessen határozni a vírus fertőzőképességét és azt, hol állunk a járványban.

Kiemelte: tavasszal, a járvány első hullámában a szakemberek is csak ismerkedtek a vírussal, és egy gyors, határozott intézkedéssel nagyjából a határon kívül tartották a vírusfertőzést. Azt mondta, a járvány második hullámában a számítások szerint akár a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett. Annak azonban lehet örülni, hogy az intenzív osztályok „békebeli” kapacitásának kétharmadánál meg tudták állítani a betegszámot – tette hozzá. Merkely szerint

a védelmi intézkedéseknek köszönhetően az látszik, hogy a platófázis után szép lassan csökkennek a számok.

Kitért a szentestére is, amelyről azt mondta: nem hagyhatjuk magukra az időseket, de be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy nem fertőződhetnek meg. Ezért családon belül is javasolta a maszkhasználatot, az óránkénti kézmosást és a másfél méteres távolság betartását. Reményei szerint karácsony után az egészségügyben megkezdődik az oltás, első körben a közvetlenül a frontvonalban dolgozókat védik, majd az idősebb, a fertőzésnek jobban kitett krónikus betegeket kell beoltani.

Merkely Béla azt mondta: az oltás sokkal biztonságosabb, mint bármilyen más gyógyszer.

Olyan technológián alapul, amely számos ponton biztosítja azt, hogy semmilyen jelentős kárt nem okozhat a szervezetben. A kisebb mellékhatások semmiképp sem összehasonlíthatók azzal, amit a koronavírus tud okozni – mutatott rá. Egy nemzeti oltási kampány megállíthatja a járványt, fontos, hogy mindenki megértse azt, hogy a vakcina a megoldása a járványnak – közölte a Semmelweis Egyetem rektora.

A koronavírus új, Nagy-Britanniában azonosított variánsáról elmondta: Londonban úgy tűnik, hogy a megbetegedések nagyobb részét ez a vírus okozza, de azok az esetek nem súlyosabbak, nincs több beteg, aki lélegeztetőgépre kerülne és nem magasabb a halálozás ettől. Lehet, hogy a fertőzőképessége erősebb, de ez csak a figyelmet hívja fel arra, hogy még fokozottabban tartsa be mindenki az eddig is javasolt előírásokat – közölte Merkely Béla.