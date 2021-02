Müller Cecília: most van itt az ideje az oltakozásnak

A kiegyensúlyozott magyar járványügyi adatok ellenére sem szabad hátradőlni, most van itt az ideje az oltakozásnak – mondta Müller Cecília, az országos tisztifőorvos vasárnap a közmédiának nyilatkozva.

Müller Cecília elmondta, hogy Magyarországon mintegy tíz napja nagyon hasonlóak a járványügyi adatok, példaként említve, hogy szombaton 1370 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és 64-en vesztették életüket kórházban 3578 beteget ápolnak és 291-en vannak lélegeztetőgépen.

Az esetszámok stagnálása mellett a szennyvízben mért adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy némelyik helyen bizonyos enyhe fokú emelkedés indult

– mondta az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília szerint a kiegyensúlyozottnak tűnő magyar adatok ellenére sem szabad hátradőlni, éppen most van itt az ideje annak, hogy oltakozzunk. A tisztifőorvos azt is fontosnak nevezte, hogy minél többen és minél gyorsabban oltassák be magukat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) jó eredménnyel lezárult az orosz vakcina, a Szputnyik V vizsgálata, így mostantól ez az oltóanyag is használható Magyarországon a korábban már engedélyezett Pfizer-BioNTech, Moderna és AstraZeneca oltóanyagai mellett.

Magyarország a Szputnyik V-ből egymillió ember beoltásához elegendő vakcinát vár és további 2,5 millió ember vakcinációjához szükséges Sinopharm-védőoltást Kínából – mondta Müller.

Az országos tisztifőorvos a különféle vakcinák működési mechanizmusát is ismertetve kiemelte:

bármelyik vakcina jobb, mint anélkül veszélyben élni, és az oltóanyagok széles palettája nagyobb lehetőséget biztosít.

Legfontosabb célnak elsőként a legesendőbbek megvédését, a súlyos megbetegedések és halálozások számának csökkentését nevezte.

Az országos tisztifőorvos szerint „kizárólag orvosi javallatra” előfordulhat, hogy az orvos előnyben részesíti az egyik vakcinát a másikkal szemben a betege számára.

Elkezdődött a legidősebbek oltási kampánya is, amelyben nagy mértékben támaszkodnak a háziorvosok segítségére, akik nagyon pozitív tapasztalatokat szereztek. A tisztifőorvos egyúttal ennek kapcsán köszönetet mondott a háziorvosoknak, az önkormányzatoknak és a betegszállítóknak is.