Gulyás Gergely megmutatta a kínai és az orosz vakcinaszerződéseket

Nyilvánosak a koronavírus elleni kínai és orosz vakcinák beszerzéséről szóló szerződések. A dokumentumokat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délután a Facebook-oldalán is megosztotta.

A magyar kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A politikus a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány egy napon belül nyilvánosságra hozza az orosz és a kínai vakcinákra kötött szerződéseket. Jelezte azt is, hogy kérik az Európai Uniótól az Európai Bizottság által kötött szerződések nyilvánosságának biztosítását is.

Arra kérik az Európai Bizottságot is: hozza nyilvánosságra a Brüsszel által kötött szerződéseket.