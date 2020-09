Nyolc krónikus beteg hunyt el szerdára

581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 14 460 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Elhunyt nyolc krónikus beteg, így az elhunytak száma 654 fő, 4153-an pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 9653 fő. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 58 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 324 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.

A portál figyelmeztet: ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a vírus már közösségben terjed. A kormány célja, hogy az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat, ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége. Kérjük, hogy az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön a kötelező maszkviselés szabályait mindenki szigorúan tartsa be!