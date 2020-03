Országos vesztegzár Csehországban, újabb korlátozások Ausztriában

Országos vesztegzárat rendelt el a cseh kormány március 16-tól március 24-ig – jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormány vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón. „Az intézkedés célja a koronavírus terjedésének megakadályozása” – hangsúlyozta Babis.

A kormány rendelete jelentősen korlátozza a lakosok szabad mozgását. A rendelet szerint az emberek nem hagyhatják el lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak be.

Csehországban vasárnap este 253 fertőzöttet tartottak nyilván.

Kettejük állapota a hivatalos közlemények szerint súlyos, míg a többieknél egyelőre enyhe lefolyású a kór.

Ausztria újabb korlátozásokat jelentett be

Újabb korlátozásokat jelentett be az osztrák szövetségi kormány az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében vasárnap éjjel, ezek értelmében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.

Sebastian Kurz kancellár emellett arra kérte az Ausztriában élőket, hogy szigeteljék el magukat, csak azokkal érintkezzenek, akikkel egy háztartásban élnek. A kormányfő közleményében arra biztatja az embereket, hogy csak akkor hagyják el otthonukat, ha halaszthatatlan feladatuk van, élelmiszert kell vásárolniuk vagy segíteniük kell másokon.

Az ország nyugati részén fekvő Tirol vezetése vasárnap bejelentette, hogy a tartomány egészét vesztegzár alá vonják. Itt jelent meg először Ausztriában az új koronavírus.

Bécs egyúttal bővítette azoknak az országoknak a listáját, amelyekből korlátozza a belépést; felkerült a listára az Egyesült Királyság, Hollandia, Oroszország és Ukrajna is. Ezentúl az onnan érkezőknek két hétre karanténba kell vonulniuk, vagy orvosi igazolást kell felmutatniuk arról, hogy egészségesek. Kurz egy vasárnap esti interjúban arról beszélt, az osztrák kormány célja, hogy leállítsa a légi forgalmat a fertőzött területekről, ám egyelőre még fenntartják a minimális közlekedést, hogy a külföldön tartózkodó osztrákok hazatérhessenek.

Az osztrák kormány a járvány gazdasági következményeinek enyhítésére 4 milliárd eurót (mintegy 1350 milliárd forint) különített el.

Ausztriában vasárnap reggelig mintegy 800 fertőzöttet találtak, és egy embert ölt meg az új koronavírus.

Bécs már korábban elrendelte az iskolák és a legtöbb üzlet bezárását, emellett Olaszországból és Svájcból már korábban beutazási tilalmat rendelt el.