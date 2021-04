Ötezer-háromszáz felett az új fertőzöttek száma

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 090 994 fő, és közülük 1 325 587 fő már a második oltását is megkapta. Az elmúlt 24 órában 5307 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 256 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 521 főre emelkedett – adta hírül a koronavírus.gov.hu.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 440 498 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 963 fő

Jelenleg 9 848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 156-an vannak lélegeztetőgépen.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adunk tájékoztatást.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele a 2,5 millió beoltott volt. Eszerint a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult, az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva, és átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben.

Nyitva lehetnek a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.